Seriál Orlického deníku přináší tipy na zajímavé výlety nejen po Orlickoústecku.

Tandemisté z Ústí nad Orlicí. | Foto: archiv autora

Trasy všech výprav byly „vlastnoručně" projety na tandemu. Výpravy lze absolvovat s naprosto běžným kolem i s „prckem" vzadu na sedačce, účast dětí na vlastním stroji na jednotlivých výpravách je potřeba individuelně zvážit s ohledem na jejich a vaše možnosti. Vzhledem k dynamickému „vývoji" v naší zemi nelze vyloučit, že některé z objektů, popisovaných v textu, tam v době vašeho příjezdu již nebudou.

Přejeme vám mnoho cyklooptimismu, dostatek lehkých převodů na jiné myšlenky a ať vás sedla tam vzadu dole příliš netlačí.

PETR KULDA, DANA STRÁNSKÁ A DAVID KULDA, tandemisté z Ústí nad Orlicí, 2012





POLIČKA – SVOJANOV a zpět (48 km)

Dnešní výprava se bude odehrávat na „Vysočině", pročež se přemístíme do Poličky, kde zaparkujeme kupříkladu na parkovišti pod Tylovým domem. Skrzeva městský park projedeme ulicí „Na valech" kolem soch Bohuslava Martinů a patrně Boženy Němcové s robětem až k mostku přes Synský rybník, po kterém odbočíme doprava na nábřeží Svobody, kde zahneme doleva a hned zase doprava, abychom ulicí Čs. armády resp. po silnici II/362 vyjeli směrem na jih na Bystré.

Za skladem materiálu po pravoboku těsně před mírnou levotočivou zatáčkou odbočíme podle cedulky s nápisem Přehrada doprava a lesní cestou sjedeme k několika poměrně rozlehlým rybníkům. U hráze mezi druhým a třetím rybníkem se vyšmátráme do stráně po levoboku zpět na hlavní silnici, a po asfaltu se pak budeme ubírati do Horní Jedlové a posléze do Jedlové s hotelem a restauraci „Jedlová". Pokračujeme na Bystré, kde můžeme prozkoumat místní velekostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské se dvěma věžemi, účelově využitý renesanční zámek s veřejnosti přístupným anglickým parkem a též hospůdku „Panský dvůr" nebo hotel „Vomočil".

Po zelené tůristické po asfaltu budeme pokračovat do Hartmanic, pozorujíce přitom vlevo na návrší kapli sv. Jana Nepomuckého. V Hartmanicích pak odbočíme doleva a pošlapeme ke křižovatce se silnicí II/364. Tam se dáme doprava a po CT 104 záhy dojedeme do rekreačního střediska Hamry s hospůdkou „U Tušlů" či hotelem „Otakar". Malebným údolím říčky Křetínky sjedeme na rozcestí na samém okraji Svojanova, kde odbočíme doleva, popojedeme kousek vzhůru, na dalším rozcestí odbočíme zase doprava a po chvíli již staneme před romantickým hradem Svojanov, kde ti bohatější z vás mohou provést prohlídku po evropsky vylepšovaného hradu. Po CT 4104, takto lesní formanské cestě, se poté vydáme směrem na Rohoznou, kde se napojíme na CT 4027 a pojedeme a pojedeme, až narazíme na silnici II/363, po níž odbočíme doprava a na další křižovatce zase doleva, to vše neustále po CT 4027. Té se budeme držet až k okraji Radiměře, kde odbočíme doleva s možností načerpat sil v hospůdkách „U Rumlů" nebo „U pošty".

Po CT 4022 projedeme celou opět velmi dlouhou Radiměří a vysočinskou krajinou vystoupáme až na Poličský vrch 672 poctivých metrů nad mořem, ze kterého je to již jen nedaleko do Pomezí, které v těchto končinách již tradičně rozhodně nepatří k právě nejkratším obcím. Pro jistotu ho tedy projedeme pěkně oklikami zadem stále po CT 4022 a než se nadějeme, mineme Pomezský rybník a již se ocitneme opět v Poličce. Vedlejšími ulicemi se přemístíme až k ulici Čs. armády, kde odbočíme doprava, na kruhovém objezdu to obtočíme směrem doleva na Masarykovu ulici, avšak hned vzápětí odbočíme doprava do ulice Na bídě, vedoucí podél městských hradeb, pod nimiž se mimo jiné nachází i známá hospůdka „Šenk nožíře Dobroty". Tyršovou ulicí se vydáme zpět na náměstí, kde odbočíme doprava a Riegrovou a Vrchlického ulicí úspěšně dorazíme k našemu parkplatzu. Závěrečné zhodnocení můžeme provést v některém z mnoha místních přívětivých zařízení, ovšem i když tak neučiníme, budeme mít ušlapáno přibližně 48 kilometrů a nastoupáno 792 výškových metrů.