Vytrvalý déšť hrozí vzestupem hladin řek v celé jihozápadní polovině Česka, ze všech okresů však nejvíc právě na Chrudimsku. Před povodňovým nebezpečím varovali dnes před polednem meteorologové. Povodňová pohotovost hrozí od zítřejšího dopoledne po zbytek víkendu. Zatímco pro většinu Česka meteorologové vyhlásili riziko povodní malé nebo střední, pro Chrudimsko jako jediný "malý okres" v Česku vysoké.

Povodně v Radimi u Luže. Ilustrační foto | Foto: Libor Aksler

"Tlaková níže Leon bude v noci v pátek (13. 4.) postupovat z jižní do střední Evropy a bude přinášet na naše území vydatné a trvalé srážky. Na většině území od páteční půlnoci do sobotního rána např. od 5 do 40 mm, v centrálních a jižní části území místy i kolem 50 mm srážek Srážky budou od východu během sobotního rána pozvolna slábnout Vzhledem k předpovídaným srážkám očekáváme v pátek večer av noci v sobotu výraznější vzestup hladin toků odvodňujících Českomoravskou vrchovinu… S velkou pravděpodobností bude v těchto překročena úroveň 1. SPA (první povodňový stupeň - pozn. red.) . Situaci budeme průběžně upřesňovat," uvedl Český hydrometeorologický ústav v dnešní výstraze.

Na Chrudimsku tradičně hrozí největší rozlitím Novohradka, zejména v Luži nebo v Úhřeticích, případně i Chrudimka. Zatím jsou ale stavy řek normální.

Chrudimsko je na mapě výstrahy jediné oranžové:

Chrudimsko je na mapě výstrahy jediné oranžové.Zdroj: ČHMÚ

Pro Chrudimsko je nebezpečí povodní jako pro jediný český region vyšší než 50 procent, tedy "vysoké". Podle výstrahy platí od páteční 18. hodiny do nedělního poledne. Nejvíc pršet má od půlnoci ze čtvrtka na pátek do sobotního rána. Výstraha se týká i dalších okresů v západní polovině Pardubického kraje, ale není tak vysoká, riziko vzedmutí toků je v nich nižší než 50 procent. Pro východní část kraje zatím není výstraha žádná.