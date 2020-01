Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku. Toto prvenství a dvacáté narozeniny oslavuje sbírka několika novinkami.

Vybrali miliony

Podle organizátorů sbírky bude během tohoto jubilejního dvacátého ročníku koledovat na 24 tisíc skupinek. Většinu tvoří malí koledníčci a jejich dospělý doprovod. V Pardubickém kraji se bude koledovat od 4. do 12. ledna, například v Pardubicích se slavnostní zahájení sbírky uskuteční v pondělí 6. ledna od 9.30 hodin na Pernštýnském náměstí, kde koledníkům požehná Josef Kajnek.

Na Orlickoústecku se loni ve sbírce vybralo přes tři miliony korun. „Šedesát pět procent výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež,“ konstatovala Markéta Drmotová z orlickoústecké charity.

I řeč celorepublikových čísel je zajímavá. V prvním ročníku se v celé republice vybralo 31 925 317 korun, v roce 2019 to už bylo 122 301 612 korun. „Pokud nám dárci zachovají přízeň a dosáhneme podobného výtěžku jako loni, budeme moci říct, že jsme během dvaceti let vybrali pro lidi v nouzi téměř jeden a půl miliardy korun,“ řekl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Za dvacet let tak pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů. Takzvané záměry tedy plán, kde vybrané peníze pomohou se schvalují každoročně předem, například záměrem ústecké charity je přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi a provoz automobilů Charitní pečovatelské služby.

Fotosoutěž k výročí

A jaké novinky letošní sbírka přináší? Spuštěn je nový web a na něm organizátoři mimo jiné informují i o vypsané fotosoutěži. Ta je letos tematicky zaměřená k výročí, téma zní Dvacáté narozeniny Tříkrálové sbírky.

„Soutěžící mohou vyrobit ceduli s číslem 20, ceduli, na níž sbírce poblahopřejí, mohou dvacítku vyšlapat do sněhu, upéct dort s dvaceti svíčkami a podobně. Podmínkou je, aby bylo z fotografie opravdu jasné, že oslavencem je Tříkrálová sbírka,“ upozornili organizátoři. Fotka se má poslat na tks@charita.cz, pracovníci ji zařadí do alba na Facebooku a tam se může „lajkovat“ až do 21. ledna. Z dvaceti fotek, jež získají nejvíc lajků, vybere porota složená ze zaměstnanců Charity Česká republika tři nejlepší. Jejich autoři získají chytré náramky, které do soutěže věnoval T-Mobile.

Víte, že…Orlickem projde tříkrálový průvod?

Šermířský spolek Honorata na leden chystá unikátní projekt: 11. a 12. ledna čtyřmi místy projdou tříkrálové průvody. „Cílem projektu je pozvat širokou veřejnost s možnou osobní účastí v tříkrálovém průvodu. Chceme připomenout tradice a propojit kulturu měst a obcí v regionu, přidat místní zvláštnosti a zapojit místní spolky a organizace. A také podpořit Tříkrálovou sbírku a vytvořit podmínky pro poděkování koledníkům,“ uvedli šermíři z Honoraty. V sobotu 11. ledna v 10 hodin průvod projde Lanškrounem, v 16 hodin Letohradem, v neděli 12. ledna pak od 9 hodin Dolní Dobroučí a od 15.30 hodin Ústím nad Orlicí.