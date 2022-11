Místo parkoviště nákupní galerie

Investor, kterým je developerská skupina Redstone, zde plánuje vybudovat obchodní centrum, kanceláře, hotelové služby, prostor pro multikino se sedmi sály nebo společenský sál pro tisíc hostů. Podle developera multifunkční centrum nabídne až 50 tisíc metrů čtverečních plochy, z toho největší část obsadí obchody a služby.

VIZUALIZACE: Galerie Pernerka. Podívejte se už teď dovnitř, jak bude vypadat

V chystaném komplexu mají být například ordinace lékařů, wellness služby, jump aréna, dětská zóna i restaurace. V místě má vyrůst i čtyřhvězdičkový hotel. Stavba několika bytových domů přijde na řadu v další etapě.

Součástí areálu budou rovněž parkoviště. „Počítáme s kapacitou 1 100 parkovacích míst. Prostorná parkovací plocha, která bude součástí areálu obchodního a společenského centra Galerie Pernerka, poskytne dle našich zkušeností z jiných měst dostatek míst,“ slibuje mluvčí developerské společnosti Petr Hlávka.

Masarykova kasárna

Město sice v roce 2019 vybudovalo záchytné parkoviště v Masarykových kasárnách, kde řidiči za celý den zaplatí 5 korun, ale i toto parkoviště bude muset ustoupit developerským záměrům.

Obyvatel Pardubic přibývá. Dokládají to i čísla Českého statistického úřadu. Zatímco k 1. lednu 2015 ve městě podle dat žilo 89 693 obyvatel, o šest let později jich už bylo 91 755.

Radnice chce areál rozprodat developerům za nejvyšší nabídku. Podle odborníků by se sem mělo vejít až 1 500 bytů. Vzniknout tu má také nová škola, obchůdky nebo ordinace.

Zástupci města a architekti ze studia M Arch už představili záměr, se kterým chtějí z bývalého vojenského objektu udělat novou moderní čtvrť. Všechny současné budovy půjdou k zemi, demolice zaplatí město ze své pokladny. Jak to bude s parkováním a dopravou na rozhraní čtvrtí Skřivánek a Višňovka, ale město ještě neví.

„Superúřad“ v kasárnách nebude. Pardubice chtějí pozemky rozprodat developerům

„Na problematiku parkování je nutné se dívat komplexně v rámci celého statutárního města Pardubice. V tuto chvíli připravujeme společné jednání se starosty všech městských obvodů tak, abychom se domluvili na společném a koordinovaném postupu, co se týká systému parkování v rámci celého města,“ sdělil nový náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal. Radnice chce podle něj navíc projednávat rozšíření rezidentního parkování i mimo centrum města.

Parkování něco stojí

Problém s parkováním neřeší pouze místní. „Já jsem z Chrudimi, a když potřebuji dojet autem do Pardubic na ranní vlak, nemám kde zaparkovat,“ postěžoval si Petr Dvorský, který takto dojíždí za prací. Poslední bezplatné parkoviště naproti nádraží majitel zpoplatnil loni v únoru. V ulicích okolo nádraží řidiči za první hodinu platí 20 korun, za každou další už 40 korun.

Vedení města lidem radí využít soukromé parkoviště. „U nádraží v tuto chvíli mohou lidé zaparkovat pod hypermarketem Albert za cenu 80 korun za den, tato možnost není úplně nejhojněji využívána. Další parkovací místa v této oblasti vzniknou v Galerii Pernerka,“ poznamenal Hrabal. Investor ji chce začít stavět ale až příští rok na podzim.

Lidem se tak nelíbí, že město nechává problém na soukromnících a nemůže tak mluvit například do stanovené ceny. „Kdybych měl každý den platit osmdesát korun jen za parkování, tak se mi to opravdu nevyplatí. Tohle by mělo město řešit a ne to nechávat na majitelích obchoďáků,“ dodal rozhořčeně Dvorský.