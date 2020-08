Letošní léto sice teplotně sklouzlo do normálu, ale je výjimečné abnormálním výskytem hmyzu, zejména otravných much. Mnoha zahrádkářům se o sklizeň postarala plíseň, slimáci a dřepčíci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Ondřej Dvořák

S mouchami je to k zešílení, shodují se lidé na vesnici. "Nikdy jsem to nezažila, je to jako z hororu. Všude nám visí mucholapky, ale za chvíli jsou úplně obalené," popisuje muší útoky Iva Malinová z Mýtek na Chrudimsku. K razantnějšímu zásahu přistupuje Bohumil Roub ze Starého Hradiště na Pardubicku. "Když už se nedá na zahradě nebo na pergole sedět, protože mouchy a komáři jsou nesnesitelní, je čas na chemii. Nechám si specializovanou firmou vystříkat nejen vnitřní prostory, pergolu, venkovní zdi, ale rovněž thuje a další křoviny, kde se nejvíce ta havěť zdržuje. Samozřejmě i komposty," popisuje obranu Bohumil Roub.