Orlickoústecko – Zatímco některé části republiky zažily ze čtvrtka na pátek husté sněžení a náledí, v našem regionu byl ještě relativní klid a silničáři nemuseli řešit žádné extrémní situace.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/ Michal Kočí

„Čekali jsme, že k nám může dojít výraznější sněžení spojené s citelným poklesem teplot a tvorbou náledí, takže jsme byli v maximální pohotovosti. V nočních hodinách jsme zasahovali ve vyšších místech okresu, kde nasněžilo. Naštěstí se ale předpovědi nenaplnily, takže v pátek ráno vozovky nenamrzaly," řekl redakci Orlického deníku Roman Vodička z ústecké filiálky správy a údržby silnic. Silničáři podle jeho slov „doošetřovali" některé komunikace v polohách nad šest set metrů nadmořské výšky ještě po ránu, žádné problémy v dopravě ale nezaznamenali.

Technika i její posádky mají pohotovost a pracují v režimu zimního období, který platí od začátku listopadu. „Od prvního listopadu je na zimní zásah připravená veškerá naše technika. Zima přichází s určitým zpožděním, nicméně u nás jde o standardní situaci. Veškeré sypače, jak naše, tak dodavatelské, jsou připravené, nástup zimy bychom měli zvládat bez nějakých obtíží," upřesnil.

Jak ale silničář připomněl, na zimu by se měli připravit i řidiči. „Je nutné si uvědomit, že je zima, že se musí jízda přizpůsobit povětrnostním podmínkám a stavu vozovek. Při plánování jízd by si řidiči měli udělat určitou časovou rezervu. A už vůbec nemluvím o zimním obutí aut, to by mělo být určitě samozřejmostí, nakonec vyplývá i ze zákona," prohlásil Roman Vodička.