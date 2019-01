Orlickoústecko – Rudoltický Budulínek, žamberská Maceška, ústecká Fialka, třebovská Rosička, Dětský svět v Lanškrouně, tam všude mají „hlídací tety", které rodičům pomáhají s péčí o předškolní děti. Služba hlídání dětí je určena těm, kdo se ucházejí o zaměstnání, ale i těm, kteří už pracují, ale dítko jim nevzali do školky. Využívána je i v situacích, kdy si rodič potřebuje zajít na úřad, k lékaři nebo prostě jen načerpat nové síly.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Průkopníci

První vlaštovkou v tomto „oboru" bylo na Orlickoústecku občanské sdružení Cema Žamberk, jež službu nabídlo už před třemi lety, kdy se město potýkalo s akutním nedostatkem míst ve školkách. Město službu finančně podporuje. „Během těchto tří let navštívilo Macešku mnoho dětí, na začátku docházky většinou dvouletých. V současné době je to již více než sto padesát dětí převážně ve věku od dvou do čtyř let, pro které je to zpravidla první setkání s jiným než domácím prostředím. Dnes jsou už mnozí úspěšní školáci," říká za sdružení Cema Gabriela Šelongová a dodává: „Těší nás, že můžeme v našem městě rodinám nabídnout službu, která jim pomáhá při zvládání péče o děti a plnění pracovních povinností."

Od září nově

Velké zkušenosti s hlídáním dětí mají i v České Třebové. Rodinné centrum Rosa na kvalitě služeb klubu Rosička stále pracuje. S novinkou přijde od září. „Dosud byly děti vždy hlídány v rámci běžného chodu rodinného centra. Nyní bude služba rozdělena na dvě. V pondělí a pátek bude probíhat podle současného vzoru, za běžného provozu dle aktuálního ceníku. Ve středu bude otevřeno pouze pro účastníky Rosičky. Pro děti budou připraveny aktivity odpovídající režimu v mateřské škole. Děti je třeba přihlásit předem minimálně na pololetí," vysvětlují maminky