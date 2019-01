Pardubický kraj – Lyžařské areály v Pardubickém kraji naplno využívají příznivých sněhových podmínek a přibližně před polovinou sezóny provozovatelé hlásí dobrá návštěvnická čísla.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Zvýšený zájem ve srovnání s předchozími lety zaznamenávají například v největším lyžařském areálu v Dolní Moravě.

„Denně jde o sto padesát až dvě stě lidí navíc. Bude to nejspíš tím, že jsme před sezónou přišli s řadou novinek. Jednou z nich bylo otevření vyhlídkové sjezdovky, což byla letos jediná nová sjezdovka v rámci celé ČR. Investovali jsme také do rozšíření tratí a otevřeli jsme novou panoramatickou restauraci,“ připomíná marketingový manažer Tomáš Drápal. O desítky procent se podle něj zvýšil také zájem o registraci věrnostních slevových karet. „A dokonce až dvacetinásobně nám vzrostl počet prodaných celosezónních skipasů. Pokud se ohlédnu nějakých pět nebo šest let nazpět, tak se zdá, že tato sezóna by mohla být tou nejlepší,“ doplňuje Tomáš Drápal.

Sjezdovky areálu v Dolní Moravě včera pokrývala až devadesáticentimetrová vrstva upraveného sněhu a z nebe se snášely další vločky.

Podobně příznivé podmínky hlásí také další lyžařské resorty: Ski centrum Říčky například pokrývá až metrová vrstva sněhu a sedmdesát pět centimetrů leží v areálu Ski centra Deštné v Orlických horách.

Dobré až výborné sněhové podmínky teď nabízejí i níže položené lyžařské destinace, například v oblasti Českomoravské vrchoviny nebo Železných hor.

Sezóna v Hlinsku letos začala ve srovnání s loňskem o týden dřív, její rozjezd byl ale poněkud rozpačitý.

„Vánoční svátky nám totiž už tradičně takřka celé propršely, takže další lyžaři se začali na svahu objevovat až 26. prosince,“ říká jednatel hlineckého ski klubu Robert Vokáč. Od druhého vánočního svátku se pak ale vleky v Hlinsku dosud nezastavily. V provozu jsou všechny a sněhu je dostatek. „Příroda je ale nevyzpytatelná. Jeden den nás zasype přívalem sněhu načež nám tu druhý den prší, což se střídá takřka v pravidelných cyklech. Nicméně teď pravděpodobně stojíme na prahu další mrazivé dekády, takže budeme opět zasněžovat,“ pokračuje Robert Vokáč.

Návštěvnost hlineckého areálu se pohybuje minimálně na úrovni předchozích let, spíš trochu roste. „Z toho plyne větší zájem o půjčovnu lyží, avšak zároveň se začínáme potýkat s nedostatkem parkovacích míst. To znamená, že v létě budeme muset parkoviště přebudovat a rozšířit,“ uzavírá Robert Vokáč.

Díky přírodnímu sněhu se probudily k životu i sjezdovky bez umělého zasněžování. Sem patří například svah v Trhové Kamenici.