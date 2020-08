Jak už dříve uvedl Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál provozuje, jde o investici ve výši lehce nad 50 milionů korun. Šestisedačka jezdila v Rakousku. "Je to v podstatě jediná odpojitelná šestisedačka s bublinou, která v Orlických horách bude fungovat. Vyhřívanou čtyřsedačku s bublinou mají ještě na Červené Vodě, ale "šestka" je o větším komfortu. Momentálně máme devět ze čtrnácti sloupů nové lanovky postavených. Vrtulník by měl ještě dosadit pět zbylých. Potom bude pokračovat další fáze a instalace technologie," prozradil Jan Duffek.

Zakrytí lanovky bublinou uvítají především ti, kteří se na lanovce v Říčkách rádi svezli, ale zároveň často promrzli kvůli drsnějším povětrnostním podmínkám. Nová lanovka bude také dvakrát rychlejší. Mezi další důvody k výměně pak patří zvýšení bezpečnosti a pohodlí při nástupu a výstupu z lanovky. Díky odpojitelnému systému uchycení sedaček nebude problém nasednout pro začínající lyžaře nebo například i běžkaře, kteří lanovku v Říčkách také využívají.

"Zatím jedeme oproti harmonogramu i trochu s předstihem," dodal Jan Duffek s tím, že do začátku sezony musí být lanovka připravená.

Miliony do zasněžování

Ve velkém se investuje rovněž v Deštném v Orlických horách. "15 milionů korun pro letošní rok půjde více méně do zasněžování. Budeme vyměňovat původní potrubí, měli bychom dokoupit koncová zařízení a pro následující roky připravujeme rekonstrukci čerpací stanice a výstavbu vlastní trafostanice pro zajištění dostatečného zdroje energií pro areál," sdělil jednatel společnosti Sport Profi Petr Prouza.

Hlavní budovu pod čtyřsedačkovou lanovkou v areálu Marta 2 čeká velká rekonstrukce a do tří let tady přibude nová velkokapacitní restaurace. "Ve hře", i když v delším časovém horizontu, je také tady čtyř nebo šestisedačka, která by v areálu Marta 1 mohla nahradit stávající lanovku a dva vleky.

Nového vleku s bubínkovými unašeči by se pak měl dočkat Skiareál Olešnice v Orlických horách. Jeho kapacita se přitom nenavýší, je dána omezenou velikostí přilehlých parkovacích ploch. Měl by se však zvýšit komfort návštěvníků zkrácením čekací doby na vlek. Přepravní kapacita vleku je 1 440 osob za hodinu, stejně jako u stávajícího vleku Stemag, vedle něhož bude souběžně plánovaný nový lyžařský vlek veden. Jako další v areálu funguje teleskopický vlek s přepravní kapacitou 900 osob za hodinu. Předpokládaný termín realizace je podle oznámení záměru od ledna 2021 do prosince 2024.

"Vykácenou trasu pro lanovku máme, ale čekáme"



Nedostatek parkovacích míst je problémem na více místech Orlických hor. Trochu ulehčení měl už letos přinést plánovaný nový areál v Orlickém Záhoří, kam by se část návštěvníků přesunula. Počítal s vybudováním 1 460 metrů dlouhé lanovky v části Jadrná, jen 50 metrů od velkokapacitního parkoviště umístěného na spodní části běžeckých tratí.



"Zatím nepokračujeme. Vykácenou trasu pro lanovku máme, ale čekáme," říká starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler. Jak prozradil, pozastavení ambiciozního plánu souvisí i s letošní situací kolem koronaviru, kdy se obce musely vyrovnávat také s nenadálým výpadkem části příjmů do svých kas z vybraných daní. Přesune se investice do dalšího roku? "Nevím, o záležitosti jednáme skoro každý den. Situace není nijak radostná," dodává Vojtěch Špinler, který doufá, že peníze na záměr nakonec budou.