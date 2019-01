Rychnovsko – První sněhová nadílka nepotěšila řidiče, radost z ní ale mají alespoň na horách. Majitelé skiareálů se konečně dočkali. Do akce vyrazila sněhová děla.

Zasněžování v Deštném v Orlických horách se rozjelo na plné obrátky. Sníh pokrývá modrou a červenou sjezdovkou. | Foto: Foto: Skicentrum Deštné

Od neděle zasněžují například v Deštném v Orlických horách. „Primárně se snažíme zasněžit sportovní a turistickou sjezdovku, potřebujeme vytvořit dostatečnou vrstvu, která by vydržela i přes mírnou oblevu. Příští týden hlásí totiž zase oteplení," popisuje aktuální situaci vedoucí skicentra v Deštném Petr Prouza.



V Deštném by chtěli lyžovat samozřejmě o vánočních svátcích. Sezonu by rádi rozjeli už v polovině prosince, vše ale záleží na počasí.



Sněžná děla jsou již od víkendu v provozu také v Říčkách v Orlických horách. „V sobotu v deset hodin večer jsme spustili naplno zasněžovací systém, který začal vyrábět technický sníh na červené sjezdovce. V plném výkonu je čtrnáct sněžných děl, která postupně zakrývají bílou peřinou zelená místa prostřední sjezdovky," prozrazuje vedoucí Ski centra Říčky v Orlických horách Jan Duffek.

Podle jeho slov by zde rádi sjezdové lyžování zahájili někdy v prosinci, vše se ale bude vyvíjet podle aktuálního počasí.



Sněžná děla se rozjela na lyžařském svahu včera i na Zdobnici. „Se zasněžováním teprve začínáme, uvidíme, jak bude mrznout. Zpravidla jsme zahajovali až po Vánocích, pokud ale bude přát počasí, začneme ještě před svátky," vysvětluje David Dařílek ze skincentra ve Zdobnici.



V některých níže položených střediscích zatím raději vyčkávají.

„Ještě jsme nezasněžovali, má se ještě oteplovat. U nás se začíná se sněžnými děly zpravidla až v prosinci. Toto je pro nás ještě moc brzký termín," vysvětluje provozovatel lyžařského areálu v Bartošovicích v Orlických horách Jan Sotona.

V Bartošovicích tak vyčkávají na dlouhodobější chladné období. Běžkaři si budou muset na větší sněhovou nadílku ještě zřejmě nějaký čas počkat.