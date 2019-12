Rudý plášť, černá tvář, hluboký hlas… Lucifer. Petr Kubíček z letohradského spolku šermířů Honorata se převléká za vládce pekla už dobrých dvacet let. V sobotu s bandou čertů „řádil“ na hradě Svojanov, dnes bude hledat malé hříšníky v Dolní Dobrouči.

Lucifer Petr Kubíček z letohradské Honoraty. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

„Čerta hraji dvacet let, je to pro mě oddych a zpestření. Můžeme si zablbnout, ale všechno má své hranice. Je to hodně o spolupráci s Mikulášem, aby scéna vypadala trochu reálně. Mělo by to být poučné a v žádném případě ne děsivé. Gumové masky taky máme, ale na hrad je nevozíme. Sem Krampušáci nepatří,“ říká Petr Kubíček.