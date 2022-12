Litomyšl si připomíná 80 let od transportu Židů. Uloží první Kameny zmizelých

V pátek 2. prosince to bude přesně 80 let, co Židé z Litomyšle nastoupili do transportu. Město proto na začátek prosince chystá sérii akcí, které připomenou židovské sousedy. Poprvé budou také v Litomyšli na náměstí uloženy Kameny zmizelých.

PAMĚTNÍ STÉLA v Litomyšli připomíná výročí sedmdesáti let od násilné deportace Židů z města. O památníku se diskutovalo v Litomyšli několik let. Stéla byla odhalena 3. prosince 2012. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková