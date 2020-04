Peníze na nákup shání Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska.

Pomoc z Koreje

O diagnostiku odebraných vzorků nejen z odběrového místa u Litomyšlské nemocnice se stará tamější oddělení infekční diagnostiky. To má ale omezené kapacity. Laboratoře v Litomyšli zároveň zpracovávají vzorky i od pacientů z nemocnic v Ústí nad Orlicí nebo ve Svitavách.

„Vzhledem k charakteru virů je nejpřesnější diagnostika pomocí analýzy nukleových kyselin, tedy genetický test, který je náročný na zpracování. V současnosti oddělení infekční diagnostiky používá izolátor, který umí zpracovat pouze šestnáct vzorků v tříhodinovém cyklu. Takže v pracovní době je to maximálně 64 vzorků,“ vysvětlila Zdenka Fenclová, náměstkyně léčebné péče Litomyšlské nemocnice.

Díky novému automatickému izolátoru nukleových kyselin se kapacita testování na covid-19 zvýší. Přístroj Nextractor NX-48S od jihokorejského výrobce Genolution zvládne až 48 vzorků do 30 minut.

Jeden nový přístroj stojí půl milionu korun. Litomyšlská nemocnice potřebuje podle mluvčí nemocnice Kateřiny Semrádové dva. V současné době nadační fond sehnal od okolních obcí a dárců 300 tisíc korun. Další už svůj příspěvek přislíbili.

Pomoc měst

Mezi dárci jsou obce a firmy z Litomyšlska. Příspěvky přislíbila města Svitavy, Moravská Třebová nebo Vysoké Mýto. „Nárůst v možném výkonu je enormní a pomohlo by to nám všem. Souhlasím s názory, že by toto strategické zařízení měl kupovat primárně stát nebo kraj, ale pokud můžeme pomoci, měli bychom to udělat co nejdříve,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

V Litomyšli se netestují jen vzorky místních lidí, proto radnice oslovila okolní města a obce. „Ukazuje se, že na lokální úrovni umíme velmi dobře spolupracovat a hledat řešení. Významné částky věnovali i zástupci zdejších podniků a další donátoři. Za město Litomyšl i Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska jsme schopni zbývající část peněz doplatit. O případném uvolnění peněz však musí rozhodnout správní rada,“ dodal Brýdl.

Nový přístroj by se do Litomyšlské nemocnice mohl dostat do začátku května. V současné době se řeší administrativa spojená s dary a nákupem. „V Pardubickém kraji se aktuální kapacita všech laboratoří testujících koronavir pohybuje mezi 650 až 700 vzorky za den. V případě pořízení nového izolátoru do Litomyšle můžeme hovořit ještě o dalších 150 až 200 vzorcích denně,“ vypočítává Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

Sbírka stále běží

Sbírka na pořízení nového izolátoru nukleových kyselin nicméně stále běží. Příspěvky mohou lidé posílat přes web nadace.litomysl.cz. Zařízení není určeno pouze na vyšetřování koronaviru, ale k obecné diagnostice. Najde tak své uplatnění v Litomyšlské nemocnici i v době po pandemii koronaviru.