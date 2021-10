V úterý ráno se v Pardubicích před jednou z poboček tlačila fronta lidí. Nervózní zákazníci se přes roušky okřikovali, ať hlavně nikdo nepředbíhá. O dodržování rozestupů nemohla být řeč. Jedna ze zaměstnankyň se snažila lidi uklidňovat a pouštět je postupně dovnitř. „Jsem opravdu naštvaná, jsem tu už druhý den. Ten jejich systém je špatný,“ řekla žena, která na pobočce ČEZ čekala víc než dvě hodiny. Normálně zákaznické centrum denně odbaví asi 80 lidí, nyní je to až 200 zákazníků.

Ceduli s doporučením, že vše jde vyřídit přes internet, všichni přítomní ignorovali. Zákazníci si vše chtějí dojednat raději osobně. „Naštěstí se jich velká část snaží telefonicky objednat na určitou hodinu,“ uvedl Milan Novák z pardubické pobočky E.On energie.

Osobní setkání na pobočce se ovšem může lidem protáhnout. Protože situace je stejná i v dalších zákaznických centrech. Odběratelé se po krachu Bohemia Energy vydali do kanceláří jiných energetických společností, aby si zajistili nového dodavatele energií. Ve frontách jsou ochotní strávit i několik hodin. „Nárůst v akvizici nových zákazníků máme dvacetinásobný. Fronty se samozřejmě tvoří, snažíme se zákazníky odbavit co nejrychleji,“ sdělil Novák.

O dodávky elektřiny se zákaznici podle dodavatelů nemusí bát. "Lidé mají obavy a začínají panikařit. To ale není potřeba. Jako dodavatel poslední instance se postaráme o to, aby nikdo před zimou nezůstal bez elektrické energie. Jsme na to připravení, poskytovali jsme takovou službu již několikrát,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Tyto slova potvrzují i další společnosti. „Nikdo nezůstane ani na okamžik bez elektřiny,“ ujistil mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Krach Bohemia Energy



Skupina společností dodávajících elektřinu a zemní plyn Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti minulý týden. Kvůli kritické situaci na trhu s energiemi byli podle vyjádření skupiny nuceni svou činnost ukončit, aby nedošlo ke krachu společnosti a aby byli schopni uhradit všechny dosavadní závazky a nenechali domácnosti bez energie. Zároveň slíbili také pečlivé vyúčtování a navrácení přeplatků.

Takzvanou záchrannou síť dodavatelů v České republice tvoří tři firmy - ČEZ, E.ON Energie a Pražská energetika. Tyto společnosti automaticky přebírají klienty zkrachovalého dodavatele a zavazují se jim dodávat energii na dalších šest měsíců. Během této doby si lidé mohou najít a uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.

Úřady i ostatní dodavatelé vyzvali zákazníky, aby Bohemia Energy neplatili žádné další zálohy a vyčkali na spojení s jedním z dodavatelů poslední instance. „Nezapomeňte si zrušit veškeré trvalé platby těmto společnostem,“ připomněl mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Lidé by si měli dát také pozor na to, pokud by jim někdo nabízel podivnou nabídku. Situaci se totiž snaží využít i takzvaní energošmejdi. „Vydávají se za zástupce velkých dodavatelů, kontrolory či podobně. Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz,“ nabádal k ostražitosti Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu.

V Pardubickém kraji se tento problém týkal třeba obce Čepí, která už před energošmejdy varovala obyvatele na svém weub. „Pozor na podomní prodejce energií, kteří chodí po Čepí. Nic nepodepisujte! Porušují nařízení obce a můžete se stát i obětí podvodu,“ je uvedeno na stránkách obce.