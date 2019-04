„Samotné mládě nerovná se ztracené mládě. Třeba u zajíců bývá matka většinou poblíž. Stává se i to, že má mláďata na více místech, aby případný predátor nezadávil celý vrh,“ vysvětlil Pavel Antoch, odchytový specialista Městské policie Pardubice, která již letos takové případy řešila.

„Strážníci už bohužel vyjížděli k případu, kdy jim volající žena oznámila mládě zajíce polního v blízkosti základní školy na Spořilově. Hlídka nález bohužel potvrdila a mládě už musela předat veterinárnímu útulku ve Štrossově ulici. Zajíček svou maminku tak už nikdy neuvidí,“ popsala mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Lidé by tedy na zvířata neměli sahat a hladit je, aby na srsti zvířat nezanechali své pachové stopy. Matka by pak již mládě nemusela přijmout. Nejlepší je se co nejtišeji od místa vzdálit.

Ptáčeti mohou pomoci

Pokud ale nálezce objeví ptáče, které je vypadlé z hnízda, může mu pomoci. „Ono se do něho samo zpátky nedostane. Pokud lidé naleznou i hnízdo, z něhož mládě nejspíš vypadlo, mohou ho vrátit. Musí se ale snažit, aby na něm nezanechali své pachové stopy. Mohou ho tedy vzít například přes pytlík,“ řekl veterinář Ivan Jeník, který ordinuje ve Slatiňanech.

Lidé by se měli zajímat především jen o zvířata, která jsou viditelně zraněná. V takovém případě je nejlepší předat je nejbližší záchranné stanici, kterou může být například Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka u Proseče nebo Záchranná stanice Zelené Vendolí u Svitav, nebo poprosit o radu veterináře.

Jídlo nemusí prospět

Lásku ke zvířatům lidé také vyjadřují tím, že jim nosí jídlo a různé dobroty. I tímto zdánlivě dobrým skutkem však mohou zvířatům ublížit. Nevhodná volba krmení nebo jeho větší množství mohou zvíře i zabít. Lidé by se tak měli vyvarovat krmení jak živočichů ve volné přírodě, tak zvířat v ohradách, pokud není na ceduli s instrukcemi napsáno jinak.

Krmení zvířat ve volné přírodě se navíc může proti člověku obrátit. „Když si zvíře zvykne na přísun krmiva, je to špatně, protože ztrácí plachost a může se poté stát pro člověka i nebezpečným. Když budete pravidelně dokrmovat prasátka, vyroste z nich velký divočák, který si bude vynucovat krmení od člověka a bude si ho vynucovat i silou,“ upozornil Jeník.