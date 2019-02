Východní Čechy - Jak červenec, tak srpen byly ve východních Čechách o čtyři stupně teplejší, než je dlouholetý normál. Historický primát celého léta pokazil pouze „normální" červen.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Letošní letní prázdniny byly vůbec nejteplejší v historii měření, tedy od roku 1775.



Potvrdili to meteorologové na základě údajů ze stanice v pražském Klementinu. Prázdniny tu měly průměrnou teplotu 24 °C, čímž o čtyři desetiny stupně překonaly doposud rekordní červenec a srpen roku 1807. Relativně nedávné taktéž horké prázdniny z let 1992, 1994 a 2003 se s průměrnými teplotami kolem 22,5 °C umístily na pátém, šestém a sedmém místě.



Jen díky teplotně normálnímu a počasím se nijak nevymykajícímu červnu skončilo celé léto v tomto žebříčku až na druhém místě. A to právě za zmíněným létem roku 2003, ovšem s 22,3 stupně celsia zůstalo o pouhou desetinu stupně pozadu.

„Letošní léto bylo v Praze-Klementinu jedinečné za celou 241letou pozorovací řadu. Měsíc srpen i léto jako celek sice skončilo průměrnou teplotou až na druhém místě, ale dvouměsíční období červenec a srpen bylo nejteplejší od roku 1775 a první polovina srpna byla s velkým náskokem nejteplejší polovinou měsíce od roku 1775," řekl Pavel Jůza z Českého hydrometeorologického ústavu.



Měření v Praze – Klementinu je v posledních desetiletích značně ovlivněno tzv. městským tepelným ostrovem, je zde prostě tepleji nežli ve volné přírodě. I po odečtu tohoto tepelného nadhodnocení Prahy jako tepelného ostrova je ale i tak jisté, že letošní léto patřilo k nejteplejším v historii všeobecně. Dokládají to ostatně i údaje ČHMÚ za srpen a červenec za celé území Česka nebo dokonce konkrétně za východní Čechy.



Podle nich byl srpen v Česku nejteplejší v historii plošných měření na území celého Česka, tedy od roku 1961. Památný srpen roku 2003 byl celorepublikově o celý stupeň chladnější než letošní a srpen 1992 téměř o půl stupně. A červenec na tom byl podobně.

„Průměrná teplota za oba prázdninové měsíce 20,8 °C je o 4,1 °C vyšší než dlouhodobý průměr z let 1961 – 1990. Letošní prázdniny tak byly nejteplejší od roku 1961," podotkla Lenka Crhová z ČHMÚ.



Nejteplejším obdobím letošního léta byla zmíněná první polovina srpna. „Letošní první polovina srpna směle snese srovnání se všemi polovinami letních měsíců od roku 1775," dodal Jůza. Například v pražském Klementinu měla první polovina srpna průměrnou teplotu neuvěřitelných 27,5 stupňů Celsia. S velkým, téměř dvoustupňovým odstupem se na druhém místě od roku 1775 umístila druhá polovina července 2006.



Jedinečnost letošního léta potvrzují i meteorologická data ze stanic ve východních Čechách. Královéhradecká pobočka ČHMÚ už potvrdila zhruba čtyřstupňový rozdíl letošních prázdnin oproti letitému normálu.