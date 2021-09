„V pondělí začaly práce na silnici I/34 při vjezdu do Svitav ve směru od Poličky. V úseku silničáři opravují živičný kryt vozovky. Postupně vždy dojde k uzavření jednoho z jízdních pruhů a provoz bude řízen kyvadlově pracovníky stavby nebo semafory,“ uzavřela Kotasová. Rekonstrukce má skončit 31. října.

Zatímco kolony ve směru na Litomyšl jsou minulostí, řidiči s nimi musí pro změnu počítat při cestě ze Svitav do Poličky.

Na druhou stranu řidiči si oddychli, že výjezd z Lačnova na silnici I/35 už není takový adrenalin jako dřív. „Jedině dobře, že tam udělali kruháč. Byla to dost nebezpečná křižovatka,“ dodal Lukáš Pešta. A má pravdu, na křižovatce se stalo v minulých letech několik smrtelných nehod.

Ale tak snadné to zase nebude. Konstrukční prvky křižovatky jsou sice z plastu, ale mají výplň pro zatížení a jsou také propojené, aby nedošlo k samovolnému pohybu.

„On tam dlouho nebude, na to stačí jeden náklaďák,“ podotkl Tomáš Ettl.

Dlouhé kolony na příjezdu do Svitav jsou minulostí. Oprava pětatřicítky mezi Gajerem a svitavským Lačnovem končí. Silničáři obnovili povrch frekventovaného tahu v délce přes sedm kilometrů.

Oprava silnice I/35 u Svitav je u konce. Z města zmizely kolony aut, ale klid v regionu nebude. Zatímco jedna rekonstrukce pětatřicítky mezi Gajerem a svitavským Lačnovem skončila, druhá - práce na silnici I/34 při vjezdu do Svitav ve směru od Poličky - hned začala. Řidiči si zároveň musí zvyknout na nový kruhový objezd na křížení I/35 a I/43 v Lačnově u Svitav. Více v článku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.