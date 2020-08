Do 14. ročníku MLSu Pardubického kraje se přihlásilo 29 výrobců s 96 výrobky. I letos se předává ocenění ve čtyřech kategoriích, a to Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky, Mléko a mléčné výrobky, Maso a masné výrobky a Výrobky z medu a ostatní.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

MLS Pardubického kraje zná již první oceněné, a to v kategorii Objev roku. Titul získalo pět producentů, kteří se do soutěže přihlásili poprvé. Jsou to dorty Angeliky Čížkové, med Michaely Kinterové, Vladimíra Krejčíková Zegita Ostřetín, Marta Komárková dorty, koláče a Josef Branda zmrzlina. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v říjnu na chroustovickém zámku.