„Je nás v kraji 18 epidemiologů, museli jsme zaučit už i kolegy z ostatních odborů. Přesto chodíme do práce v sedm ráno, odcházíme v devět večer, děláme i soboty a neděle, a přesto nikdy neodcházíme domů s čistým stolem,“ uvedla krajská epidemioložka Olga Hégrová.

„Těch 200 tisíc korun je to nejmenší, co můžeme jako kraj pro posílení hygieny udělat,“ uvedl hejtman Netolický. Zatím sehnala hygiena dvě brigádnice na dohody o provedení práce. Jeden telefonický hovor s nakaženým trvá podle Hégrové v průměru 45 minut.

Růst počtu nakažených je v posledních dnech velmi rychlý. V sanatoriu Topas v Holicích bylo v minulých dnech zjištěno 84 nakažených seniorů ze zhruba 180 klientů a šest ze zhruba 130 zaměstnanců. „Průběh jejich nemoci je ve většině případů lehký. Máme zde sice tři úmrtí, není však zatím jasné, z jakých příčin,“ dodala Hégrová. Nákaza sem byla nejspíš zavlečena zvenčí, lektorem při muzikoterapii.

Sedm nakažených, z toho čtyři personálu, má sanatorium v Jevíčku, zde se původní ohnisko z minulého týdne už dále nerozšířilo. Pozitivní případy se však objevují i v dalších ústavech a domovech pro důchodce v celém kraji.

Při testování pomáhá armáda

„Situace došla tak daleko, že jsme při masivním testování v několika ohniscích požádat o pomoc armádu,“ dodal Netolický. Armádní týmy tak pomáhaly při testování na několika zasažených školách v Litomyšli a okolí. Vojáci budou v příštích dnech potřeba i při testování v několika domovech důchodců na Chrudimsku.

Maximálně je vytížená ovšem nejen kapacita hygieniků, ale i laboratoří, které vzorky zpracovávají. „Již jsme na hraně 900 vzorků denně, hledáme proto další možnosti. Nabízí se výzkumný ústav v Olomouci nebo spolupráce s akademií věd,“ uvedl Netolický. Spolupráce s Univerzitou Pardubice, resp. s její chemicko-technologickou fakultou, která už na jaře kvůli testování modernizovala své kapacity, bohužel podle hejtmana uvázla na mrtvé bodě. Deník zjišťuje stanovisko univerzity.

Od příštího týdne budou otevřena nová stacionární pracoviště pro testování, která doplní nynější drive-in v pardubické a litomyšlské nemocnici. První bude v orlickoústecké nemocnici, druhé by taktéž příští týden mělo být otevřeno v chrudimské. Obě stanoviště by měla být otevřená tři dny v týdnu - v pondělí, ve středu a v pátek. Na čtyři z dosavadních dvou by měly být posíleny rovněž mobilní výjezdové týmy, které za indikovanými k testování jezdí. Už minulý týden byly rozšířeny provozní hodiny stávajících kapacit v Pardubicích a Litomyšli.

Obrovský zájem o testy je i mezi samoplátci, městská policie v Pardubicích například řeší několikasetmetrovou frontou aut ucpanou Štrossovu třídu v Pardubicích poblíž nemocnice, kde čekají lidé na testování v nedaleké soukromé klinice Medila.