Pardubice - Jedním z hlavních témat debaty hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a maršálka Dolnoslezského vojvodství Cezary Adama Przybylského byla dopravní infrastruktura a propojení obou regionů.

Martin Netolický | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Lépe a více využívána by mohla být železniční trať z Ústí nad Orlicí přes Letohrad, Dolní Lipku do Mezilesí. Stejně tak si myslím, že současné propojení Pardubic a Vratislavi, které funguje jako zastávkové, by si zasloužilo podobu spěšného vlaku nebo vlaku vyšší kategorie," uvedl v úterý Netolický.