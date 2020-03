„Pacient byl v nemocnici hospitalizován kvůli jinému velmi vážnému onemocnění ještě předtím, než se nakazil koronavirem,“ řekl Deníku mluvčí FNHK Jakub Sochor. Podle zpráv z nemocnice měl senior vážnou onkologicko-hematologickou diagnózu.

V našem kraji bylo diagnostikováno už 55 nakažených, to je o šest víc oproti dnešnímu ránu. Čtyři nové případy jsou hlášeny z Chrudimska, zbylé dva z Pardubicka.

Na Chrudimsku už je tak 21 zjištěných nakažených, na Pardubicku 14, na Orlickoústecku zůstává číslo na původních 12 a na Svitavsku na 8. Jen hygienici nařídili 169 karantén, k tomu další i obvodní lékaři. K testování indikovali hygienici celkem od počátku epidemie už 617 lidí.

Šéf krajské hygieny Antonín Vykydal uvedl, že za strmě rostoucími počty nakažených v okrese Chrudim stojí jedna importovaná nákaza, kterou si lidé v rodině přenášejí mezi sebou. "Na Chrudimsku je ale víc ohnisek nákazy. Není to ale tak, že bychom chtěli uzavřít do karantény Markovice u Chrudimi, jak jsem se také dnes doslechl. Není to pravda," dodal Vykydal.

Celorepublikově bylo do dnešního večera diagnostikováno 1925 případů, tedy o 150 více než ráno.

Obrovský celostátní nárůst na dnešních 1925 případů je vedle rostoucí epidemie způsoben také způsoben stále masivnějším testováním. Včera bylo otestováno celorepublikově již 4000 lidí, zatímco v úterý 3000, na konci minulého týdne to bylo denně kolem 2000 a před deseti dny kolem tisícovky denně. Testovat se začalo 27. ledna s 20 pacienty, na počátku března, kdy se objevily v Česku první případy, jich bylo kolem 200 denně. Podstatnější než počet "nových nakažených" je procento, u kolika lidí z nově testovaných byla diagnostikována nákaza. Toto procento se podle výpočtu Deníku pohybuje kolem 6,6 procent a sice roste (roste tedy i epidemie), ale velmi pomalu.