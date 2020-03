ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Další dva případy. Jde o manželský pár s cestovatelskou anamnézou, který se vrátil ze zahraniční dovolené. Nebudu uvádět větší detail, než správní obvod obce s rozšířenou působností,“ sdělil Martin Netolický.

Poslední věta rozlítila desítky uživatelů sociální sítě, kteří se kvůli zahraničnímu pobytu pustili do nakažených manželů nevybíravými slovy. „Ať jdou všichni sobci, co za každou cenu museli odjet na dovolenou do rizikových oblasti… do p*dele a chcípnou na koronavirus,“ napsal Jan Vondrák.

Nemálo diskutujících se dožadovalo jmen a bydliště nemocných. „A proč nezveřejníte jména? Ať se ví, na koho si dát pozor, nepochopím jak někdo může jet někam, kde je taková nákaza,“ naléhala Veronika Hegerová. „Ať je klidně jmenují, když nemohli oželet prachy, tak ať se o nich ví,“ připojila se Radmila Řičařová. A podobných výzev se pod hejtmanovým příspěvkem vyrojily desítky.

Podle části diskutujících by si měli nemocní manželé léčení zaplatit sami. „Museli tam jet? Ať si léčbu uhradí z vlastních nákladů a ne z veřejného zdravotnictví,“ navrhuje Majka Demlová. Někteří by je za trest nechali bez lékařské péče. „Žádnou pokutu jen neléčit,“ napsal Jiří Kučera.

Ne všichni z pěti stovek diskutujících ale sdíleli podobně radikální názory. Nenávistné výlevy rozohněných uživatelů se snažili mírnit. Kritiku za vyvolávání nenávisti a paniky schytal i hejtman Netolický.

„Gratuluju k zahájení lovu na čarodějnice a uděluji čtyři hvězdičky za PR komunikaci! Dovolil bych si použít příspěvek jako ukázku toho, jak vyvolat paniku!“ poznamenal Aleš Stránský. „Uvědomujete si, pane hejtmane, že místo stmelování proti sobě lidi rozeštváváte? Neměl byste ze své funkce dělat pravý opak?“ napsala Magda Pomajzlová.

Martin Netolický se proti kritice ohradil. „Myslím, že každý je soudný. A měl by být. Diskuse nemá cenu číst,“ zareagoval. Ne u všech ale našel pochopení. „Tvrdit, že každý je soudný a číst, že by nakažené někteří jedinci rovnou stavěli ke zdi, je docela silná káva . Strkat před tím hlavu do písku, je vskutku geniální politický tah.“ oponuje Petr Patočka.

V reakci na nenávistné příspěvky hejtman od zveřejňování lokality, odkud pocházejí nakažení lidé, o den později upustil.