Jako první začaly řidiče chránit Pardubice, které už od soboty zakázaly nástup do autobusu předními dveřmi a zamezily přístupu pasažérů do blízkosti řidičovy kabiny. Zároveň dopravní podnik vyzval cestující, aby si ještě před nástupem do vozů zakryli svá ústa a nosy, ať už rouškami nebo alespoň šátkem či šálou. Pracovníci dopravního podniku navíc v posledních dnech dbají na zvýšenou hygienu. „Dopravní podnik zajišťuje, kromě mytí madel, podlah a bočnic vozidel desinfekčním prostředkem, také průběžnou ionizaci vozidel pomocí generátoru ozónu,“ informoval Dopravní podnik města Pardubic.

Prázdninové jízdní řády

Jakmile byla zrušena výuka ve školách, začaly autobusy a trolejbusy v Pardubicích jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Čas odjezdu svého spoje tak lidé najdou v jízdním řádu ve žlutém sloupci. Paradoxně ale dopravní podnik některé linky od středy posílil - aby zabránil větší koncentraci lidí na jednom místě, budou některé spoje linek, které zajíždějí do průmyslové zóny ve Starých Čívicích, obsluhovány dvěma vozy. „Autobusy zdvojených spojů pojedou v celé trase dané linky v těsné blízkosti za sebou, jak jim to dovolí dopravní situace ve městě, a budou v tomto režimu provozovány až do odvolání,“ doplnili pracovníci dopravního podniku.

Bezpečnostní opatření ve své městské hromadné dopravě zavedla také Chrudim, kde jezdí MHD od úterý zdarma a neotevírají se přední dveře autobusů. „Děláme to, abychom ochránili řidiče, kteří ještě v pondělí museli prodávat jízdenky a přebírat peníze. Cestující tak jízdenky nemusí řešit, prostě nastoupí a zase vystoupí, kde potřebují,“ vysvětlil starosta František Pilný. I V Chrudimi jezdí autobusy podle prázdninového režimu. Provoz hromadné dopravy po městě Chrudim ročně vyjde na 12 milionů, z čehož čtvrtinu zaplatí právě peníze z jízdenek, nyní budou muset ušlé zisky nahradit peníze z rozpočtu města.

V Ústí nad Orlicí je MHD dočasně zrušená.Autor: Město Ústí nad Orlicí

Bez jízdenky

Od středy nebudou cestující potřebovat jízdenku ani v autobusech v Litomyšli, i tam ale musejí nastupovat zadními dveřmi. „Autobus jezdí podle jízdního řádu, aby se zejména senioři mohli v nutných případech dostat k doktorovi či na nákup,“ uvedl tiskový mluvčí města Litomyšl Michele Vojáček.

Zdarma budou jezdit také lidé v Přelouči, kde se autobusy řídí nařízením hejtmana Pardubického kraje, který zakázal nástup a výstup předními dveřmi a také odbavení cestujících ve vozidle. „Doplnili jsme informaci, aby občané při cestování v hromadné dopravě nezapomínali na roušku,“ dodal místostarosta Ivan Moravec. Opatření v hromadné dopravě připravuje například i Polička, naopak Ústí nad Orlicí od středy provoz městské hromadné dopravy přerušuje.