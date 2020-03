ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Vymysleli jsme brigádu po uzavření škol. Cítili jsme, že nám děti zůstanou doma a rodiče nebudou vědět co s nimi. Máme spoustu práce, kterou jim můžeme dát. Předpokládám, že nebudou celý den trávit samovýukou, jak si někteří myslí, takže by mohli něco udělat, být na čerstvém vzduchu a ještě si přivydělat,“ míní starosta Milan Hána.

Práce pro studenty minimálně na měsíc má dost. Partu mladých lidí čeká práce v lese, dláždění chodníku nebo úklid obce.

„Máme rozlehlý katastr, spoustu lesů, takže chlapci by šli do lesa pálit klestí a uklízet po kůrovcové kalamitě. Dívky pomohou s hrabáním listí a úklidem popadaných větví. Zapojí se také do údržby sportovních areálů v obci, máme koupaliště, hřiště. Studenti nám pomohou i s chodníky u koupaliště, kde se bude pokládat dlažba a dělat obrubníky. Na koupališti opravujeme kiosek a je potřeba v něm vymalovat,“ vypočítává starosta Hána.

Mladí lidé se práce nebojí. Někteří už za sebou mají brigády. „Samostudium zabere jen málo času a nechci pořád sedět doma, chci si vydělat peníze. Asi půjdeme dělat do lesa. Klidně mohu pracovat i šest hodin denně a každý den,“ říká Anna Švehlová z Rychnova na Moravě.

Dost volna má i Matěj Jakeš ze Žichlínku. „Úkoly ze školy zatím žádné nemáme, tak se nechci doma nudit,“ podotýká šestnáctiletý student průmyslovky. Nudit se nehodlá ani Radek Kuchta z Moravské Třebové, který do Rychnova přišel díky své přítelkyni. „Doma jsem se už nudil, tak jsem tu nabídku vzal, abych neseděl pořád doma nebo u počítače. Mám rád tvrdou práci a se dřevem, tak bych tady rád dělal v lese. Klidně šest hodin denně, pět dní v týdnu, času mám dost,“ vysvětluje Radek. Ze Starého Města bude za prací do Rychnova dojíždět Adéla Steffanová. „Nejde mi ani tak o peníze jako spíše o novou zkušenost,“ tvrdí studentka.

Obec nabízí studentům sto korun na hodinu. Starosta Milan Hána s nimi hned v pátek sepsal dohodu o provedení práce. „Kdo přijde, toho vezmeme. Někdo se hlásí i na příští týden. Budeme mít kolem 15 až 20 lidí. Počítám, že budou dělat čtyři až šest hodin denně. Sepsali jsme smlouvy do konce dubna, mohou odpracovat sto hodin měsíčně. Všichni si zkusí, co je to práce, a pak se rádi vrátí do školy,“ uzavírá Milan Hána. Studenti se poprvé sejdou v pracovním v pondělí ráno.