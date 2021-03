První jarní den bylo u Zádolského potoku u Opatova na Svitavsku ještě dost sněhu, ale oproti minulým rokům jen málo lidí. Do osady, kde v lese kvetou bledulky, totiž o víkendu mohli na procházku ještě jen lidé z katastru Opatova, pod který Zádolka patří. Silnice ve vsi bývá vždy na jaře v obležení aut, protože bledule přitahují lidi z celého kraje. V sobotu odpoledne tady stálo jen šest aut.

Králova zahrada se nachází na hranici okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí, i proto tady často kontroluje přijíždějící policie. Podle policistů to v předešlých dnech zkoušelo několik lidí. „Policisté stávají u kolejí, protože sem jezdí hodně lidí z České Třebové, kteří mají na okraji zahrádky. Je lepší přijet ve všední den dopoledne, to tady bývá klid,“ říká muž, který přichází do lesa s rodinou. Jako kdyby bledule čekaly na uvolnění vládních opatření. Ještě pár dní potrvá, než naplno tisíce bílých květů zaplaví okolí potoku. A od pondělí 22. března se sem už dostanou lidé z celého svitavského okresu.

Králova zahrada:



Králova zahrada je přírodní rezervace poblíž Opatova u Svitav. Patří mezi plošně nejrozsáhlejší lokality bledule jarní na Svitavsku.



Králova zahrada se nachází jihozápadně od vlakové zastávky Semanín v pramenné oblasti Zádolského potoka na katastru obce Opatov. V podmáčeném plochém lesnatém údolí vykvétá bezpočet trsů bledule jarní, které jsou vděčným cílem mnoha milovníků přírody. Rostou zde také prvosenky jarní, lýkovec jedovatý, kopytník evropský, mokrýš střídavolistý ocún jesenní, jaterník trojlaločný a řada dalších rostlin. Území o rozloze 17,36 ha bylo za přírodní rezervaci vyhlášeno v roce 1994. V blízkosti lokality prochází modře značená turistická cesta vedoucí od vlakové zastávky Semanín do Svitav. K rezervaci se odtud dá dojít po necelém kilometru po zpevněné lesní cestě.