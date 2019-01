Orlickoústecko – Řidiči autobusů na všech linkách ČSAD Ústí nad Orlicí od cestujících vybírají víčka od pet lahví. Ta pomůžou sedmnáctiměsíčního Davídkovi K., který od narození trpí hypotonickým syndromem, vážným onemocněním mozku.

Kdo přinese víčka od pet lahví do autobusu, pomůže Davídkovi. | Foto: archiv

Sběrné tašky

„Lidé se se sbírkou teprve seznamují, zájem ještě není nijak velký, ale víčka se už objevují," hodnotí první dny sbírky personální ředitel Icom transport Petr Palovčík a pokračuje: „Chceme rodině pomoci s nákupem kočárku a úhradou rehabilitačního pobytu, odhadováno je to na částku asi sto tisíc korun." Řidiči sbírku přijali vstřícně. „Hledali jsme řešení tak, abychom řidiče nezatěžovali, protože musí dodržet jízdní řád a jakákoli povinnost navíc by je mohla zdržovat, proto jsou v autobusech sběrné tašky," vysvětlil Petr Palovčík.

Sbírka pro Davídka, jejímiž organizátory jsou Hitrádio Vysočina a sdružení Konto bariéry 77, slučuje finanční dary a víčka od pet lahví, která budou následně prodána do sběrny a výtěžek vložen na sbírkové konto. K rozhodnutí podpořit sbírku dodává Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva ČSAD Ústí nad Orlicí: „O osudu nemocného Davídka jsme se dozvěděli z rádia. Kontaktní místa na sběr víček mohou být pro některé lidi poměrně těžko dostupná. Řekli jsme si, že lidem cestu k pomoci usnadníme a Davídkovi pomůžeme." Více jak osm set linkových autobusů jezdí takřka po celé České republice a jsou proto dostupné pro mnoho lidí. Kdo se rozhodne sbírku podpořit, může tak učinit cestou do práce, do školy či za zábavou. Kateřina Kratochvílová dodává: „Je jedno, jestli cestující donese jedno víčko od minerálky, kterou vypil ke snídani, nebo zapojí kolegy v práci a při cestě domů donese do autobusu plnou tašku. Hlavním cílem je sebrat víček co nejvíc."

Podpořte bojovníka

Davídkovi, který s rodinou žije ve středních Čechách, je 17 měsíců, sám nedokáže sedět, neleze, nepřetáčí se, nechodí a trápí ho každodenní vysilující zvracení, které ho brzdí v mnoha věcech. Davídek bojuje ze všech sil, pomoci mu nyní můžete i vy. (miš, rz)