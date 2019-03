Zdaleka nejen nízké platy jsou to, co nejvíc trápí učitele v kraji. Koho práce s dětmi baví, nenechá se totiž výplatou, která se podobá mzdě kdejakého pomocného dělníka v továrně, odradit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Mnohem víc jejich elán stravuje neskutečné papírování, které v posledních letech nabobtnalo do obřích rozměrů. A je to jeden z hlavních důvodů, proč se do školství nehrnou hlavně mladí lidé.