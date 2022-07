Pobyt v nemocnici není nic příjemného, a když není dobré ani jídlo, zážitek je o to horší. Hlavní slovo má však lékař, který každému předepíše, co může jíst. Stravovací provoz v nemocnici pracuje až s několika desítkami různých typů diet a denně vydá kolem tisícovky porcí.

„Protože léčebná výživa je součástí léčebné péče, o konkrétním dietním režimu a jeho možných úpravách pro daného pacienta rozhoduje jeho ošetřující lékař, eventuálně na základě konzultace s nutriční terapeutkou,“ řekla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Karolína Frýdová.

Jídelní lístky pro pacienty podle příslušných diet připravují nutriční terapeutky, které zároveň dohlížejí na přípravu jídla i jeho výdej. Musí pečlivě zapsat všechny požadavky nebo třeba alergie, které dorazí z jednotlivých oddělení. „Základ dietního systému je dán, od něj se odvíjejí jednotlivé diety,“ popsala nutriční terapeutka Jarmila Kašparová.

Málo ovoce, hodně plastů

Co říkají na nemocniční stravu samotní pacienti? Nejvíce si stěžují na nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny.

„No není to zrovna hitparáda, prostor pro zlepšení by se určitě našel, ale vše, co jsem v nemocnici jedla, bylo poživatelné, hlady jsem netrpěla. Jediné, co mi trochu chybělo, byla čerstvá zelenina a ovoce. Toho bylo opravdu málo,“ okomentovala stravu v pardubické nemocnici čtenářka Lucie Veřtatová.

O stravě v Pardubické nemocnici včera naši čtenáři na facebookových stránkách Deníku velmi živě diskutovali:

Podobnou zkušenost měla i Jana Peterková, která byla v pardubické porodnici.

„Ležela jsem přes tři týdny na oddělení porodnice. Když potřebujete rozjet laktaci, tak kvalitní strava je jedna z věcí na prvním místě. Například kousek ovoce jsem dostala jednou, jablko za celé ty tři týdny. Každá svačina byla pečivo a kousek másla, večeře to samé,“ přiblížila Peterková. Čeho je v nemocnici naopak dostatek, jsou plastové obaly. „Proč vše musí tak příšerně balit do plastu?“ ptali se opakovaně další pacienti.

Vedou řízky i svíčková

Fotografie nemocničního jídla od našich čtenářů.Zdroj: Fb DeníkSto lidí, sto chutí. To platí i v případě nemocniční stravy. Pardubická nemocnice navíc hlásí, že chutě pacientů se liší podle jejich stáří. Každá věková kategorie dává přednost něčemu jinému a má svou vlastní představu o jídle.

„Dle dotazníků spokojenosti starší pacienti s dietou racionální, tedy bez omezení, dávají přednost klasičtějším jídlům, jako jsou například hovězí svíčková, různé druhy pečeně, řízky s kaší či bramborovým salátem, ale i sladká jídla. Mladší kategorie pak preferují modernější odlehčenou stravu,“ sdělila Frýdová, která dodala, že ne vždy je jednoduché najít kompromis, který bude vyhovovat úplně všem.

Nadstandardní stravu nečekejte

Stravování pacientů a zaměstnanců Pardubické nemocnice je stejně jako v ostatních zařízeních Nemocnic Pardubického kraje zajištěno vlastním stravovacím provozem.

Na úroveň stravování v českých nemocnicích dopadala v minulosti velká kritika. V loňském roce ministerstvo zdravotnictví vydalo pro stravování ve špitálech nové pokyny. Nutriční odborníci změny v jídelníčku pacientů připravovali rok a půl, měly by se postupně projevit. Dosud se ve zdravotnických zařízeních používala dietní pravidla z roku 1955.

Fotografie nemocničního jídla od našich čtenářů.Zdroj: Fb DeníkŠpitál se však při přípravě pokrmů snaží o individuální přístup k pacientům, zkouší zařazovat i nová jídla a stravu podle svých slov připravuje z kvalitních lokálních a sezónních potravin s ohledem na roční období.

„V současné chvíli stravovací provoz nabídku nadstandardního jídla nemá, do budoucna je ale tato možnost plánována,“ dodala Frýdová.