Pozor na hřiby a žampiony. V českých lesích mají své jedovaté dvojníky

Bohatá úroda hub vylákala do lesů stovky houbařů. Současně se začínají plnit i mykologické poradny, kam lidé chodí s úlovky, jimiž si nejsou úplně jistí. Na co by si měli dávat při sběru hub největší pozor? K nejčastějším záměnám dochází u žampionů a hřibů.

Autor: Jaroslav Krupka