Pardubický kraj - „Něco s tím udělejte, jen ne u nás". Tak podle krajského radního Ladislava Valtra vypadá volání veřejnosti po restrukturalizaci nemocnic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Restrukturalizace nemocnic nebude v žádném případě znamenat, že krajské „špitály" budou rozděleny do dvou kategorií: na ty horší a ty lepší. Tvrdí to v exkluzivním rozhovoru pro Deník krajský radní zodpovědný pro zdravotnictví LADISLAV VALTR (ODS).



Ohlášené změny v krajských nemocnicích působí jako poměrně razantní krok. Jak jej obhajujete?

Některá opatření se nemusí jevit jako populární. Nejdeme cestou „kdo nic nedělá, nic nezkazí". Naším primárním cílem je, aby každý občan měl jistotu, že mu bude poskytnuta včas nejlepší možná zdravotní péče na špičkové úrovni. Za nadmíru razantní tento krok nepovažuji, protože dbáme na to, aby došlo k rozvoji akutní lůžkové péče v našem kraji při zachování všech pěti nemocnic, kde by měly být i nadále zastoupeny všechny stávající obory. Jak jsme dokázali v posledních týdnech schválením výchozího materiálu, určujeme nové strategické směřování Nemocnice Pardubického kraje. Tento nový směr umožní další udržitelné fungování a rozvoj našich nemocnic s akutní lůžkovou péčí, který odráží stav a trendy českého zdravotnictví, což logicky beze změn nepůjde.



Jak vnímáte reakce veřejnosti?

Domnívám se, že převážná většina odborné, ale i laické veřejnosti je o potřebě podobných kroků přesvědčena. Jen se zde bohužel odráží česká reakce ve smyslu „něco s tím udělejte, ale ne u nás", což se projevuje v hlídání jedné lokace druhou a poněkud krátkozrakému „když my, tak i oni". Na jednu stranu je to přirozená reakce, chápu ji, ale regionální nadhled a situace nám velí jinak.



Mluví se o dělení nemocnic do dvou kategorií…

To je špatný výklad, který je nutné uvést na pravou míru. Rozhodně nebudeme rozlišovat význam našich jednotlivých nemocnic pro celý systém zdravotní péče v kraji. V naší strategii má a bude mít každá z nich své pevné místo. To samé platí i o zdravotnickém personálu. Fakt, že se v některé nemocnici třeba nebudou operovat onkologičtí pacienti, přeci neznamená, že je méně důležitá. Regionálně nebudeme ani omezovat výkony, pouze některé přesuneme do specializovaných center. Zdravotní pojišťovny podobnou centralizaci podporují. Navíc se tím vytvoří prostor a příležitosti lékařů, ale i dalšího zdravotnického personálu k dalšímu odbornému růstu a vzdělávání.



Nebojíte se, že bude stále obtížnější udržet lékaře v našem regionu?

Obtížnější to minimálně do roku 2019 určitě bude, což vyplývá z demografických analýz. Chtěl bych připomenout, že právě proto se soustředíme na změny uvnitř pracovišť, která nejsou dostatečně využívána nebo odborně zajištěna. Nemyslím si, že to musí vést k odlivu zdravotníků z těchto lokalit. Chci dát všem naopak jistotu, že se s nimi nadále počítá, a že nebudeme jejich oddělení zavírat. Zdravotnický personál je to nejcennější, co máme. Rozhodně chceme udržet a posílit personální stav i těch nemocnic, které se budou výhledově zabývat převážně plánovanou péčí. Trend slučování odborné péče na specializovaná pracoviště je nutností, aby pacient mohl dostat v pro něho rozhodující chvíli to nejlepší.



Schválili jste směřování nemocnic, co bude dál?

Ohlášením nového strategického směru jsme rozpohybovali a zapojili i odborné lékařské týmy, od kterých chceme slyšet názory a doporučení za jednotlivé obory, což je klíčové. Diskuse běží i ve vedení nemocnic a radnic a nebudeme ji podceňovat. Nechceme jen nečinně přihlížet. Situace v celém českém zdravotnictví je opravdu nelehká. Nezbývá než mít dost odvahy realizovat některé kroky pro konsolidaci zdravotnické péče, i když mohou mít viditelný efekt až s několikaletým odstupem. Nečekejme, že se nám v řádu několika měsíců podaří nalézt řešení všech nedostatků v krajském zdravotnictví, zejména ty nejzásadnější týkající se nedostatku zdravotnického personálu.