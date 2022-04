NASA už ocenila celkem 33 fotografií Petra Horálka. Prvních třicet z nich je k vidění v turistickém informačním centru v Pardubicích vedle Zelené brány na výstavě která potrvá do 30. dubna.

„Když jsem v roce 2014 měl první snímek dne NASA, byla to velká vzácnost, ale za těch pár let se stalo něco zázračnějšího, a to, že těch snímků je víc než 30,“ popsal svůj úspěch rodák z Pardubic, po kterém je pojmenována také planetka 6822 Horálek.

Snímek dne NASA je podle něj prestižní ocenění pro každého fotografa, který je vybrán, a velmi přispívá ke vzdělání lidstva.

Několik fotek vzniklo na Seči

Fotografie Malý princ focená na sečské přehraděZdroj: Petr Horálek

„Pro mě je to o to větší pocta, protože řada snímků je z oblohy nad Českou republikou. Hned několik snímků, které NASA vybrala, jsem pořídil ze sečské přehrady,“ upřesnil Horálek.

Zahájení výstavy se nemohl zúčastnit osobně, protože v současné době je na pracovním výletu v Chile. Tam se nachází evropská jižní observatoř, pro kterou dělá fotovyslance. K návštěvníkům pardubické vernisáže tak promluvil alespoň na dálku pomocí videa.

Petr Horálek se nadchl pro vesmír a focení už v dětství, kdy navštěvoval astronomický kroužek hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Od té doby ušel velkou cestu.

„Vždycky byl výtvarně nadaný. Od malička krásně kreslil, psal básničky a byl takový romanticky naladěný. Je vidět, že ta výtvarná linka se ho drží i na jeho fotografiích,“ zavzpomínal jeho dlouholetý kamarád a vedoucí hvězdárny Petr Komárek.

Nejlépe je to podle Komárka vidět na snímku Malý princ, kde je chlapec na vlastní planetce, což je fotografie vytvořena z panoramatického snímku.

„Je to naprosto úžasné, on v tom snoubí to, co dělal vždycky, a promítá do toho svoji zasněnost. Když se podíváme na fotografii Malého prince, je to přesně to, co je Petr, takový hvězdný romantik,“ řekl s úsměvem Komárek.

Na začátky Petra Horálka zavzpomínala i jedna z návštěvnic výstavy Eva Lejancová. „Já si ho pamatuji ještě jako studenta, když k nám chodil do kroužku na hvězdárnu,“ řekla s úsměvem Lejancová, která na výstavě byla už po několikáté.

Fotit vesmír je poměrně náročné, i když se to na první pohled nemusí zdát. „Na rozdíl od běžné denní fotografie, kdy je potřeba udělat jedno cvak, jednu expozici a máte tam všechno, noční fotografie je kompozice mnoha snímků, nebo mnohonásobná expozice, kdy skládáte fotografie a bojujete se šumem,“ popsal Horálkův kolega Petr Komárek, který občas také sám vesmír fotí, když si potřebuje odpočinout od práce a od lidí. Podle svých slov, ale vůbec ne v takové kvalitě jako jeho kamarád Petr Horálek.

„Petr na té jedné fotografii stráví třeba tři hodiny času a občas i několik dní v kuse, z čehož vznikne jedna fotografie. Tím nám přináší požitek toho úžasného úkazu. Takhle to v jednu noc nezachytíme okem, ale on nám přináší ten úkaz v tom nejkrásnějším, co můžeme vidět, takový časosběrný snímek,“ popsal Komárek, co za fotografiemi stojí.

Podle něj má šanci dostat se tak daleko jako Petr Horálek téměř každý. „Když dáte svého synka, nebo vnoučka do kroužku a když vytrvá, může se stát něčím naprosto výjimečným. Petr se totiž opravdu od toho malého astronomka stal evropským fotovyslancem,“ řekl s úsměvem Komárek.

A možná se jím stane i malý Lukáš, který navštívil výstavu v tričku s logem NASA. „Ta výstava je úžasná, syn je velký fanoušek a chodí také do kroužku,“ potvrdil Lukášův tatínek.

Astrofotograf Petr HorálekZdroj: Petr HorálekPetr Horálek je český fotograf, kreslíř, spisovatel, cestovatel, astronom, český delegát Mezinárodní Asociace pro Temné nebe a první český fotovyslanec Evropské jižní observatoře. Narodil se v Pardubicích kde od dětství chodil do kroužku astronomie na hvězdárně barona Artura Krause. Jeho snímky byly několikrát vybrány jako prestižní Astronomický snímek týdne ESO, Česká astrofotografie měsíce nebo fotografie dne pro NASA. Je po něm dokonce pojmenována planetka 6822 Horálek. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně a chce se zasadit o popularizaci astronomie v Čechách i ve světě. Kvůli fotkám putuje po celém světě, fotil už na Novém Zélandu, Chile, Cookových ostrovech, Argentině, Indonésii, USA a mnoha dalších místech. Více informací a jeho fotografie lze najít na stránkách: https://www.petrhoralek.com/.