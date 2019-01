Hubněte s Orlickým deníkem (dr. Středa: nadváha.cz) – 4

Orlickoústecko – Už nás bude hubnout celá padesátka! Tolik čtenářů se zatím přihlásilo do naší hubnoucí soutěže. Někteří hubnou potajmu, aby to sousedé nevěděli, ale většina se zapojila veřejně a my postupně zveřejníme úspěchy a výsledky jejich redukční kúry na stránkách Orlického deníku. Aby to motivovalo další čtenáře, kteří nad hubnutím zatím jen přemýšlejí.

Doktor Leoš Středa. | Foto: Michal Horák

Nejde jen o to, že můžete vyhrát krásné ceny od sponzorů, ale hlavně jde o naše vlastní zdraví. I když i ty ceny jsou super: pro vítěze metrák dietních masových produktů od společnosti Lektus, série rehabilitací od polikliniky Dopravního zdravotnictví v České Třebové a regenerační pobyt ve vile Kalinčiak ve Vysokých Tatrách (podívejte se na web www.vilakalinciak.sk). Kdo by měl hubnout? Dnes se tolik nehlídá váha, rozhodující je změřit obvod břicha přes pupek. Výsledek ukazuje míru rizika. Ženy by měly mít tento obvod menší než 81 cm a muži než 95 cm. Ale pozor: pokud má muž obvod větší než 103 cm a žena než 89 cm, patří do kategorie označené jako „vysoké zdravotní riziko" a v takovém případě by neměli s hubnutím váhat ani sekundu. Dnes je prokázáno, že nejde jen o nebezpečí cukrovky nebo srdečně-cévních onemocnění či kloubních poruch, ale takové hodnoty obvodu pasu jsou dokonce nebezpečné kvůli možnosti vzniku nádorových onemocnění. Jak na to? Stačí opravdu málo Ordinace pro soutěžící je zdarma každý čtvrtek v poliklinice Dopravního zdravotnictví v České Třebové. Abychom zvládli nával, příští týden je tato ordinace navíc i v úterý. Je ale třeba se předem objednat na telefonu 608 807 807 nebo prostřednictvím mailu (dr.streda@gmail.com). Přijdete, sestřičky vás zváží, změří váš metabolismus, dr. Středa vám nasadí dietu a přidá cenné rady. Kromě povinného poplatku 30 Kč nic neplatíte. Jak hubnou vyhlašovatelé?

Mgr. Stanislava Švarcová,

starostka města Lanš kroun.

Výška 160 cm, úvodní váha v květnu 2012: 77,3 kg, aktuální váha dnes: 76,1 kg, shodila první kilo. Body mass index klesl také na 30 – paní starostce stačí shodit už jen půl kila a bude přeřazena z kategorie obezita 1. stupně do kategorie nadváha.

MUDr. Leoš Středa,

organizuje celou soutěž a ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství zajišťuje sledování hubnoucích čtenářů.

Výška 177 cm, úvodní váha v dubnu 2012: 108 kg, aktuální váha dnes: 103 kg, shodil 5 kg. Body mass index klesl na 32,8 – stále obezita 1. stupně.

Karel Pokorný,

šéfredaktor Orlického deníku.

Výška 178 cm, úvodní váha v dubnu 2012: 97 kg, aktuální váha dnes: 95 kg, shodil 2 kg. Body mass index klesl na 30 – panu šéfredaktorovi stačí shodit jediné kilo, aby přestal být obézní a zařadil se mezi lidi s nadváhou.

Autor: Redakce