Orlickoústecko – Tento týden ani jeden z protagonistů soutěže neshodil. Proto dnešní díl soutěže v hubnutí věnujeme zkušenostem paní Marie Sikorové z Ústí nad Orlicí, která je dlouholetou příznivkyní Orlického deníku a do soutěže se zapojila úspěšně.

MUDr. Leoš Středa jí nasadil dietu s omezením sacharidů. Napsala nám:

Moje první zkušenosti

Od mládí až dodnes jsem vyzkoušela všechny dostupné diety. Zúčastnila jsem se několika cvičebních pobytů s dietou i léčbou. Neopomíjela jsem sport a cvičení. Každý úbytek váhy se časem proměnil v dvojnásobný přírůstek, nepomáhaly ani léky na štítnou žlázu. S přibývajícími lety ubývalo sportu, dlouho odolávala jóga a nakonec zůstalo jen kolo a stále se zvyšující nadváha, způsobující potíže nohou.

Z beznaděje mě probralo až sledování úspěchů se snižováním váhy pomocí diety StředaForm v Orlickém deníku. Informovala jsem se v redakci, objednala se a 4. 10. jsem byla vlídně přijata v českotřebovské ordinaci MUDr. Leošem Středou a jeho spolupracovníky. Posoudili moji výšku a váhu a pak jsem dostala osobní i písemné pokyny, jak postupovat. Odcházela jsem s nadějí.

Při kontrole 15. 11. jsem měla o 7,5 kg méně. S dietou samozřejmě pokračuji. Tento příspěvek píši o čtyři dny později a váhu už mám celkem nižší o 9 kg. Považuji to za „úplný zázrak", nikdy v životě se mně to ještě nepodařilo a přála bych to i dalším čtenářům.

Jak jsem postupovala?

Opakovaně jsem si přečetla pokyny, abych si je zapamatovala. Z určených potravin jsem nejdříve vybrala ty, na které jsem zvyklá, aby změna nebyla tak velká, a v úvahu při tom brala počet jednotek stanovených pro dietu. Zeleninu s více jednotkami jsem nahradila jinou s jednotkami nižšími a doplnila např. o lilek, který dušený chutná výborně k masu. Ovoce jsem s ohledem na množství cukru omezila na minimum. Příjem masa jsem musela navýšit, zvolila jsem všechny druhy včetně vnitřností. Chutný je i vařený jazyk, nebo srdce s hořčicí. Vývar z nich se dá přidat do polévky. Dvakrát jsem si připravila játra v běžné úpravě, jen jsem omezila množství cibule. Na talíři jsem je ozdobila sojovým jogurtem, podruhé majolkou.

Maso se dá dobře kombinovat i nahrazovat houbami. Když skončily lesní, začala jsem používat žampiony. Ty kombinuji i s vejci. Nezapomínám na polévky, jsou součástí tekutin. Do vývaru místo těstovin přidávám vlákninu. Měla jsem doma pšeničnou, ale lepší je žitná – má méně sacharidů. Mám z dřívějška i vlákninu Psyllium. Choceňské bílé jogurty výborně ochutí vlákninové tablety Středa-life. Do stravy zařazuji ryby všech druhů.

Dbám na příjem tekutin, které často ochucuji citronem. Střídám různé čaje, včetně bylinkových, občas zařadím čistící a urologický, aby se mně v těle neusazovaly nežádoucí látky. Piji také podmáslí a kefír i běžnou vodu. Z minerálek preferuji mírně perlivou magnezii, která podporuje činnost svalů a zamezuje křečím. Ze sladidel jsem si oblíbila DiaChrom. Jedna tableta nahradí kostku cukru, ale má kalorickou hodnotu o 95,5% nižší. Chrom současně snižuje chuť na sladké.

Při počáteční zácpě jsem použila čaj z listů senny, přidala do potravin více vlákniny a navýšila pitný režim. Objevila se i zvýšená únava – řešila jsem ji odpočinkem a spánkem. Nečekané bolesti hlavy procházkou na čerstvém vzduchu a vyšším množstvím tekutin.

Nejvíce mi chyběl chléb. Občas jsem si vypomohla plátkem černého nebo rýžového chlebíčku, ale nezapomněla jsem počítat body. Vše se srovnalo. Dnes se těším, že si upeču chléb z lněné vlákniny podle návodu v Orlickém deníku ze dne 16. 11. Na závěr se s vámi podělím o recept na sekanou vhodnou pro tuto dietu.

Marie Sikorová, listopad 2012

Dietní recept

Sekaná (3 porce):

Potřebuji: 30 dkg mletého masa (jakéhokoliv), 1 vejce, 1 lžíci lněné vlákniny, 2 lžíce otrub (vhodnější jsou žitné než pšeničné), sůl přiměřeně, trochu majoránky nebo bazalky s čerstvou nasekanou petrželkou.

Vše smíchám dohromady s přísadami dle chuti.

Teflonovou pánev potřu slabě olejem a rozložím hmotu jako u přípravy bramboráku. Propeču a na talíři hotové rozkrájím na trojúhelníky. Když je placka při pečení suchá (např. u krůtího masa), potřu ji ještě na pánvi zlehka máslem. Mohu i podusit pod poklicí s troškou vody.

Dvojitou dávku dávám upéct do remosky s minimem oleje. Tuk se vypeče – pokud se nejedná opět o krůtí sekanou. Tu vždy potírám nahoře máslem. Tato sekaná chutná celé rodině. M.S.