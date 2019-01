Východní Čechy - S nynějším počasím jak na houpačce, kdy sucha střídají povodně a vedra prudká ochlazení, se budeme muset smířit. Lidé postižení nedávnou povodní nestačili svoje domovy ani vysušit od velké vody počátkem června, a meteorologové už varují před další.

Letecký snímek z povodní na Královéhradecku. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Co se to s počasím děje?

Před třemi týdny Hradecký kraj postihly jedny z nejhorších povodní posledních let, teď hrozí kvůli vydatnému dešti další. A neméně silné. Jen se zdá, že tentokrát by měl být víc postižen Pardubický kraj, pršet má zejména tady a na Vysočině.

Vše rozhodne dnešek, kdy mají být srážkové úhrny největší. Podle radarových odhadů někde v součtu i přes 100 milimetrů. To je skoro pětina celoročního úhrnu. A do toho zažíváme ochlazení skoro o 20 stupňů během jediného týdne.

Klima se prostě mění, říká Ladislav Metelka, vedoucí Oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

„V měsíčních průměrech sice charakteristiky klimatu letos odpovídají průměru, ve skutečnosti je však počasí mnohem rozkolísanější. Zaznamenáváme výraznější teplotní i srážkové skoky a extrémy, než tomu bylo dříve," říká Metelka.

Globální oteplování je podle jeho slov tak jen jedním z několika projevů klimatických změn, kterými procházíme. A člověk, jak říká, v nich hraje velkou roli. Je za ně spoluzodpovědný.

„To není jen názor můj. To, že se člověk na klimatických změnách nezanedbatelnou měrou podílí, především spalováním fosilních paliv, je názor převážné většiny klimatologů," podotkl Metelka.

Těm, kteří tvrdí opak a globální oteplování označují za nesmysl, vytkl nedostatek odbornosti, v horším případě i ideologický pohled na věc.

Je přitom zajímavé, že se častými povodněmi v posledních zhruba 15 letech jen vracíme k frekvenci, jaká byla typická zvláště pro 18. nebo 19. století. To až ve 20. jsme si záplav moc „neužili" a jejich nynější množství proto pokládáme za extrém.

„Jenže jasný rozdíl oproti době před dvěma staletími je ten, že v posledních desetiletích výrazně stoupají teploty a také zmíněné extrémy počasí. Sucha, povodně, stejně jako rychlé teplotní výkyvy a celkové oteplování, to dříve nebývalo," míní Metelka.

Odmítl rovněž poukaz na to, že narůstající teplotní charakteristiky naší hlavní meteostanice v pražském Klementinu mohou být způsobeny tepelným ostrovem hlavního města. „Je prokázáno, že růst průměrné teploty o 1 – 1,5 stupně v posledních desetiletích jde výrazně nad rámec tepelných ostrovů."

Výstraha meteorologů

• Do středečního večera by mělo nejvíc pršet právě nad centrální částí Česka, Pardubický kraj je přímo v „epicentru" ohrožení.

• Mohlo by tu výjimečně spadnout až do 120 mm srážek.

• Do zítřejšího rána meteorologové předpovídají dosažení nejvyšších, třetích stupňů povodňové aktivity (tzn. ohrožení) na řekách odvodňujících Českomoravskou vrchovinu, vyloučeno není ani na Stěnavě.

• Mírněji mohou být rozvodněny i další přítoky horního a středního Labe.

Vodohospodáři upouštějí nádrže

Východní Čechy – V reakci na upřesněné předpovědi vydatných dešťů, které mají zasáhnout hlavně střed republiky včetně východních Čech, včera začalo Povodí Labe upouštět většinu zdejších přehrad. Stavidla zvedli hrázní třeba na Labské v Krkonoších, odkud do včerejšího rána odtékalo 1,5 kubíku vody za vteřinu, večer už dvakrát tolik. Skoro dvojnásobně byl odpoledne zvýšen rovněž odtok Pastvin na Divoké Orlici a Hamrů na Chrudimce, odtok Pařížova na Doubravce pak dokonce třikrát. Přehrady však proti povodním zcela neochrání, záplavovou vlnu dokážou jen pozdržet.