„Chceme ukázat reálný stav českého zdravotnictví. Nevzkvétá, jak nám tvrdí politici, ale začíná kolabovat. Pacienti jsou v ohrožení. V každé nemocnici, kterou navštívíme, bude jasně vidět, kde jsou systémové chyby a na co by peníze měly jít,“ vysvětluje Martin Engel, člen krizového štábu a předseda Lékařského odborového klubu – svazu českých lékařů.

Příčinou krizové situace nemocnic je podle organizátorů protestu dlouhodobé podfinancování českého zdravotnictví. „Ministr Vojtěch ignoruje realitu a tváří se, že se nic neděje. Vyspělé západní země, jako Německo nebo Rakousko, investují do zdravotnictví více než 11 procent HDP, průměr EU je těsně pod hranicí deseti procent. Není možné, abychom u nás fungovali s necelými sedmi procenty, systém jede na dluh,“ pokračuje členka krizového štábu a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Zdravotní pojišťovny, ministr zdravotnictví ani premiér situaci údajně neřeší, krizový štáb proto vyrazil do regionálních nemocnic. Podle organizátorů protestu nelze nadále přehlížet nabité čekárny, stále se prodlužující čekací doby i na životně nezbytná vyšetření a zákroky, podfinancovanou domácí péči, rušení lůžek, jednotlivých oddělení i celých nemocnic. „Pojišťovny mají k dispozici desítky miliard na svých rezervních účtech. Jedná se o peníze, které vůbec nepotřebují a zadržují je protiprávně. Právě tyto prostředky ve zdravotnictví nyní tolik chybí,“ dodává Martin Engel,

Během diskuze, která navázala na úvodní prezentaci, při které přítomní shlédli i krátký videoklip doprovázející kampaň, přišla řeč na konkrétní neduhy, které trápí zaměstnance Orlickoústecké nemocnice. Diskutují upozorňovali zejména na nízké mzdy, přesčasy, zdvojené úvazky a práci na dohody o pracovní činnosti.

Přesčasy na dohodu

„Dělám tady v nemocnici dvacet tři let a průměrně vykazuji tak 240 hodin v měsíci na dvou pracovních výkazech. Spočítala jsem si, že za těch třiadvacet let jsem vykázala tolik hodin, že bych podle starého výpočtu mohla jít skoro do důchodu, i když je mi čtyřicet dva let,“ přiblížila jedna z diskutujících.

„Kolegyně upozornila na velký nešvar, který v celém Pardubickém kraji máme a to, že většina z nás má velké množství přesčasů, ale pracujeme na dohodu o pracovní činnosti, místo abychom pracovali standardně přesčas,“ potvrdil krajský koordinátor Lékařského odborového klubu v Pardubickém kraji Jaroslav Krsička.

Podle Martina Engela je práce na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnance nevýhodná. Nezahrnuje se totiž do výpočtu mateřské a rodičovské dovolené nebo důchodů. „Je to těžce poškozující. Existuje právní názor, který takovou smlouvu považuje za právně irelevantní v celém rozsahu, protože je to klasická druhá smlouva na stejnou práci. Tenhle režim je výhodný jenom pro zaměstnavatele,“ zareagoval předseda Lékařského odborového svazu.

„Nechápu, proč to zaměstnavatel neřeší. Je možné žádat peníze, o které přicházíme, zpětně?“ připojil se další z účastníků setkání. Podle Martina Engela existuje několik případů mimosoudního vyrovnání, kdy zaměstnavatelé rozdíl ušlé mzdy zpětně vyplatili. „Byly to statisíce, je to jednoznačné okrádání zaměstnanců. Neznám jediný případ, že by si zaměstnavatel postavil hlavu a vyhrál,“ potvrdil předseda Lékařského odborového svazu.

Bez účasti vedení

Ze strany organizátorů protestu padla i výtka směrem ke generálnímu řediteli Nemocnice Pardubického kraje, který prý pro řešení krizové situace nic nepodnikl. „Co jste pro to udělal, ani jste nepřišel do nemocnice, kde se o tom mluvilo,“ vzkázal Tomáši Gottvaldovi Martin Engel.

Podle mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřiny Semrádové vedení společnosti o setkání vědělo. „Akce byla avizována jako diskusní fórum. Iniciativa připojit se k celorepublikové aktivitě vyšla od dvou lokálních odborových organizací Orlickoústecké nemocnice a Nemocnice Pardubického kraje jejich požadavku na poskytnutí prostor vyhověla. Jiné požadavky odborů vedení neobdrželo,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí.

Protest proti omezování péče a rušení nemocnic pod názvem 9 proti kolapsu zdravotnictví společně organizují Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů, Česká lékařská komora, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Svaz pacientů ČR, Charita ČR, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Asociace domácí péče ČR, Česká asociace sester, sekce domácí péče, Rada seniorů ČR, Gratia futurum 913, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR.