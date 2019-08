Hejtman Martin Netolický jednal s náčelníkem Horské služby ČR, oblasti Orlické hory Josefem Hepnarem o aktuálním průběhu turistické sezony a další spolupráci kraje a horských záchranářů. V letošním roce kraj přispěl částkou 100 tisíc korun na nákup zdravotnického materiálu a koncem května schválili krajští radní dotaci 200 tisíc korun na dobudování podkrovních prostor stanice v Čenkovicích, jejíž vybudování podpořil kraj v minulosti půl milionem korun.

Hejtman Martin Netolický jednal s náčelníkem Horské služby ČR, oblasti Orlické hory Josefem Hepnarem | Foto: Pardubický kraj

„Spolupráce s Horskou službou je dlouhodobá, a to jak s oblastí Orlické hory, tak oblastí Jeseníky. V minulých letech jsme podpořili nákup terénní čtyřkolky za půl milionu korun, zakoupili jsme defibrilátory, přístroje GPS, GO PRO kamery, skialpinistické lyže či víceúčelová nosítka. V neposlední řadě jsme půl milionem korun pomohli s vybudováním nové stanice v Čenkovicích, která byla otevřena v roce 2016,“ uvedl hejtman Netolický. „V letošním roce jsme kromě příspěvku 100 tisíc korun schválili dotaci 200 tisíc korun na dobudování podkrovních prostor, které by měly sloužit pro školení a vzdělávání záchranářů. Prostory by měly být připravené ještě před zahájením zimní sezony,“ řekl hejtman Martin Netolický.