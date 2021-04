Po nejhorší zimní sezoně za posledních 23 let, kdy na českých horách zemřeli pod lavinami tři lidé (dva v Krkonoších, jeden v Jeseníkách) a počet pátracích akcí vzrostl o 23 procent navzdory lockdownu, očekává Horská služba rekordně náročnou turistickou sezonu. Léto totiž bude ve znamení náporu na hory.

V době zavřených sjezdovek se stalo bobování a sáňkování trendem zimní sezony. | Foto: Deník/Michal Fanta

V zimě se rozmohl vedle prudkého rozmachu skialpinismu a bobování nešvar, který horští záchranáři pojmenovali v teniskách na Sněžku. Zachraňovali totiž řadu turistů se zcela nevhodným vybavením, navíc v těžko přístupných místech. "Jsou lidé, kteří přijedou do Krkonoš z jiných regionů a úplně nemají představu, co je čeká na horách a pak jsou překvapení. V celkovém měřítku jich ale zas není až tolik. Většina návštěvníků hor je kvalitně oblečená, protože to jsou lidé, které pohyb v přírodě baví a situaci znají," přiblížil situaci náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Národním sportem číslo jedna se zejména v období kolem Vánoc stalo bobování. Počet úrazů na bobech a sáňkách vzrostl meziročně o 36 procent navzdory doporučením záchranářů bobovat s helmou i chráničem páteře.