Litomyšle – /SOUTĚŽ/ Organizátoři Smetanovy Litomyšle budou muset rozvinout červený koberec. Přijedou totiž hvězdy první kategorie.

Lisbeth Scott. | Foto: archiv Smetanova Litomyšl

Českou premiéru své vokální symfonie The Passion of the Christ Symphony přiletí do Litomyšle v červnu dirigovat John C. Debney, jeden z nejúspěšnějších hollywoodských autorů filmové hudby. Zkomponoval hudbu k více než stovce filmů a televizních seriálů nejrůznějších žánrů. „Jeho melodie znají diváci jak z animovaného Médi Bédi, tak z akčního Iron Man 2 nebo z dramatu Na křídlech vážky," připomněl autora ředitel festivalu Smetanova Litomyšle Jan Pikna.

Za hudbu k filmu Mela Gibsona Umučení Krista byl J. C. Debney nominován na Oskara. Pro její úspěšnost téma zpracoval do samostatného díla, které mělo světovou premiéru ve Vatikáně, a nyní je uslyší i návštěvníci festivalu Smetanova Litomyšl, v neděli 21. června.

Spolu s autorem dorazí i další hvězdní protagonisté kontroverzního snímku. „Do Litomyšle přijede hráč na etnické dechové nástroje Pedro Eustache a zpěvačka Lisbeth Scott, která nazpívala vokály například k filmům Mnichov, Království nebeské, Avatar, Transformers, ale i k sérii Shrek," řekl Jan Pikna.

Milovníci nevšedních hudebních zážitků, by si tak neměli jedinečný koncert nechat uniknout. O hudební produkci se postarají brněnští filharmonici. K pořadu je připraven i lektorský úvod.

Vyhrajte vstupenky s Deníkem

Na operní festival Smetanova Litomyšl jsou stále k mání lístky na nejrůznější pořady. Tentokrát však nabízíme možnost, zúčastnit se vokální symfonie Umučení Krista zdarma.

Představení, na kterém zazní hudba ze světoznámého filmu dorazí i hollywoodské hvězdy John C. Debney nebo Lisbeth Scott. Bude se tedy jednat o jedinečný zážitek. Pět z vás vyhraje dvě vstupenky, pokud odpoví na otázku: Kdo natočil film Umučení Krista?

Správné odpovědi včetně telefonu a adresy posílejte na adresu petr.silar@denik.cz do pátku 10. dubna.