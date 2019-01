Pardubice - Sérii stabilizačních opatření, která mají hokejovému Dynamu Pardubice pomoci z mizerné finanční situace, schválili na valné hromadě akcionáři. Pomoc ale budou muset ještě odsouhlasit pardubičtí zastupitelé, jelikož město je většinovým vlastníkem zadluženého klubu.

Manažer hokejových Pardubic Dušan Salfický. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Všichni akcionáři vyjádřili svým hlasováním jasné stanovisko o pokračování fungování společnosti,“ uvedl marketingový ředitel klubu Jan Hrabal.



CHTĚJÍ NIŽŠÍ NÁJEM

Hokejový klub by rád dosáhl snížení nájemného v Tipsport areně, aby byla jeho výše srovnatelná s ostatními městy v okolí. Zlepšit finanční situaci chce klub také změnou obchodních podmínek provozu cateringu tak, aby měl procentuální podíl z tržeb.

Pomoci hokejovému klubu, jehož kumulovaná ztráta nyní činí kolem 40 milionů korun, má rovněž zvýšení základního kapitálu až o deset milionů. Klub bude po městu chtít také zvýšení dotace na mládež o dva miliony korun.



„Extraligová sezona v žádném případě ohrožena není. Nyní budeme intenzivně jednat o stabilizačních opatřeních a na podzim začneme hledat nového partnera hokejového klubu. Od začátku říkám, že je to naše priorita, protože město nemá dlouhodobě vlastnit profesionální sportovní klub,“ sdělil primátor Pardubic Martin Charvát, který je zároveň předsedou dozorčí rady Dynama.

POLITICKY NEPRŮCHODNÉ

Pomoc hokejistům budou muset schválit zastupitelé. Někteří z nich se přitom netají tím, že jim „pumpování“ dalších milionů do klubu není po chuti. „Podle mě nemá lepení děr částkami v hodnotě pět až deset milionů žádný smysl. Ale chápu, že je politicky neprůchodné říct, že do klubu ‚napumpujeme’ 50 až 70 milionů korun,“ řekl lídr pardubické ODS Karel Haas.



Nejvíce Haasovi asi vadí dvoumilionová dotace na mládež. „Žádost byla sepsaná na jedné straně velikosti A4 a nesplňuje žádná stanovená kritéria. Popíráme tím principy dotační politiky, které jsme si sami schválili,“ podotkl Haas.

Glosa: Rukojmí vlastního rozhodnutí Když pardubičtí zastupitelé v lednu schválili nákup hokejového klubu, uvázali si na krk nesmírně těžké závaží. Hokej je v Pardubicích fenomén a zachránit klub, který nikdy nesestoupil z nejvyšší soutěže, se zdálo skoro jako povinnost. Jenže politici tak museli učinit v kvapíkovém tempu, předchozí majitel Roman Šmidberský odmítal řešit prodej klubu až po skončení sezony.



A zdá se, že velmi dobře věděl proč. Po sezoně, která skončila ztrátou 14 milionů korun, by asi nikoho nepřesvědčil, že je klub v dobré finanční kondici a zastupitelé by byli při nákupu obezřetnější. Teď to vypadá, že budou muset opět sáhnout do městské kasy a „nalít“ do hokeje další miliony. Při pohledu na výši stabilizačních opatření a výši dluhů si pak leckdo řekne, že peníze na ose město – klub jistě neputují naposledy.



Zastupitelé jsou teď tak trochu rukojmími svého dřívějšího rozhodnutí, neschválit pomoc hokejistům totiž není řešení. Když už město klub koupilo, musí se o něj postarat. Těžko si představit, že by nějaký politik chtěl být podepsaný pod vymazáním značky Dynamo z hokejové mapy.