Pardubice - Stíhací letouny budou až do druhé poloviny srpna létat z letiště v Pardubicích. Pro občany to znamená zvýšený hluk, který ruší hlavně děti.

Do Pardubic přiletěly letouny z Čáslavi. JAS-39 Gripen. | Foto: lkpd.info/Petr Huňáček

Nad Pardubicemi a širokým okolím se několikrát za den ozývá hlasité burácení a dunění, které snadno předčí i hromy při bouřce. Pardubické letiště se totiž na konci června stalo dočasným domovem pro bitevní a stíhací letouny JAS-39 Gripen, L159 Alca a L39 Albatros.

Na jejich domovské základně v Čáslavi se opravují dráhy. Pro obyvatele Pardubic a jejich okolí to znamená ještě větší hluk, než který běžný provoz letiště přináší.

Rámus jim nedá spát

Gripeny nejsou v Pardubicích poprvé, naposledy byly na místním letišti před dvěma lety. Obyvatelé Pardubic už tedy věděli, co je čeká. Většina z nich potvrzuje, že je gripeny výrazně neomezují. Vědí, že jde pouze o dočasný problém, stíhačky se do Pardubic přestěhovaly na dva měsíce.

Podle ohlasů trápí gripeny nejvíce děti. „Občas je nad Pardubicemi takový rámus od stíhaček, že děti, které jsou venku se svými matkami nebo učitelkami ve školce, se bojí tak, že se utíkají schovat,“ uvádí za maminky Daniela Odehnalová. Některé děti se kvůli rámusu budí. „Bydlíme u letiště, kde je hluk běžný. Trochu nám to vadí, ale co s tím můžeme dělat. Člověk nemůže nechat děti spát venku v kočárku, ale až vyrostou, zvyknou si také,“ myslí si Beáta Tobičová.

Na letecké základně si jsou nepříjemností vědomi. „Naší snahou je zatížit Pardubice hlukem co nejméně. S vedením Centra leteckého výcviku jsme se dohodli, že po dobu našeho pobytu v Pardubicích omezí svůj letový provoz,“ říká zástupce velitele 21. základny plukovník Martin Nezbeda.

Lidé z Pardubicka a okolí, které Deník oslovil, se většinou shodli na tom, že jsou ochotní hluk akceptovat. Jsou si vědomi toho, že výcvik bojových letounů je pro bezpečnost státu potřeba. Navíc jsou na hluk zvyklí, letiště ho produkuje i při svém běžném provozu. „Za ta léta v Pardubicích jsme si zvykli, mně osobně to nevadí. Když přelétávají, jsou slyšet. Slouží však k naší ochraně, takže je to minimum, které člověk musí strpět. Tak jen ať tady létají,“ říká Jan Hrabal.

„Musíme být trpěliví a vydržet. Spravit se to musí a až to v Čáslavi dodělají, tak budeme mít zase klid,“ hodnotí situaci důchodkyně Hana Janečková.

Odletí v srpnu

Hluk, který bitevníky L159, L156 a gripeny vytvářejí, utichne nejpozději 22. srpna, kdy se poslední letouny vrátí do Čáslavi.

Piloti mohou využívat pardubické letiště ke cvičným letům od úterý do čtvrtka do nočních hodin, v pátek pak pouze do odpoledne.

„Piloti musí být trénovaní jak k létání ve dne, tak v noci, proto je výcvik stanoven do třiadvacáté hodiny. Výjimku tvoří letouny JAS-39 Gripen, které jsou zařazeny do integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO,“ informuje mluvčí základny v Čáslavi Tomáš Maruščák. Dodává, že pro gripeny platí pohotovost, ke které mohou startovat kdykoliv.

Karolína Bulisová, Lada Součková

Anketa: Ruší přelety gripenů obyvatele Pardubicka?

Vojtěch Horvath, technik v planetáriu:

„Letadla tady budou a že to jsou gripeny, už je jedno. Pokud chceme jistotu, že když nás někdo napadne, tak budeme mít aspoň pár letadel, která nás ochrání, musíme je strpět.“

Markéta Hubená, asistentka pedagoga:

„Přes nás létají každou chvíli a je to opravdu velký hluk. Mám tříleté dítě, které se kvůli tomu budí a také se rámusu bojí. Často se mě ptá, co se děje a proč se ozývají takové rány.“

Vít Kutnyj, student:

„Čtrnáct dní jsem ve městě nebyl, ale před svým odjezdem jsem ani nepostřehl, že tu gripeny létají. Teď jsem již zpátky a také o nich téměř nevím, takže proti tomu nic nemám.“

Tomáš Hrubý, sekretář:

„Gripeny mají poměrně rychlý start, za pět sekund přeletí a jsou pryč, to je dobré. Horší jsou například podzvuková letadla nebo také vrtulníky, ty dělají hluk déle.“