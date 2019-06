„Musím zdůraznit, že ze sociální demokracie nevystupuji. Pokud by šlo o moji osobu, nejjednodušší by bylo, kdybych se všeho vzdal a vytvořil svůj vlastní subjekt. Takto ale postupovat nechci. Jsem přesvědčený sociální demokrat,“ říká Martin Netolický, který byl ještě donedávna místopředsedou ČSSD.

Pro nové uskupení chce hejtman kromě komunálních politiků získat rovněž zástupce klíčových spolků v kraji nebo odborů.

„Lidé, se kterými jsem hovořil, nechtějí vstupovat do žádné klasické politické strany, ale jsou připraveni pracovat pro Pardubický kraj, podpořit kandidátku a především rozjeté projekty,“ vysvětluje Martin Netolický. Podle něj nepůjde o novou politickou stranu, ale volební koalici.

V Pardubickém kraji už podobné hnutí existuje. S Koalicí pro Pardubický kraj, která je spojením KDU-ČSL, evropských demokratů a nestraníků, mnohdy z řad starostů měst a obcí, Martin Netolický nový projekt rozhodně srovnávat nechce. Vznikající krajské hnutí bude podle hejtmana modernější a ne tak konzervativní jako Koalice pro Pardubický kraj.

Jména zatím tají

„Subjekt, který vzniká, bude jednoznačně středový, ale zároveň je srozuměný s účastí sociální demokracie. Budeme se snažit oslovovat trošičku jiné voliče, každopádně silný akcent na region tam bude také,“ vysvětluje Martin Netolický. Kdo konkrétně zvažuje spolupráci s rodícím se hnutím, případně se za půl druhého roku na podzim objeví na kandidátce, hejtman zatím prozrazovat nechce.

Společný cíl

„Minulý týden se mi zájemci hlásili sami. Kandidátka bude vyvážená, nebudou tam jenom komunální politici. Naše snaha je oslovit co nejširší skupinu obyvatel. Ale nechci, aby to byla one man show. Bude to úplně jiný koncept, než je třeba hnutí ANO, tedy slepenec různorodých lidí, ale kompaktní celek, který má společný cíl. A tím je především pokračovat ve strategických projektech,“ říká Martin Netolický. Osobností, se kterými se hejtman chystá na novém projektu spolupracovat, je prý už nyní kolem třiceti.

Pod vedením ČSSD

„Pokud je tady spousta lidí, kteří vnímají práci pod vedením ČSSD na Pardubickém kraji pozitivně, ale zároveň se nechtějí politicky angažovat v konkrétní straně, tak to beru jako rozumné řešení, které může situaci pomoci,“ dodává. Přestože nepůjde o jednobarevnou kandidátku ČSSD, se spolustraníky hejtman počítá. „Sociální demokracie bude standardním způsobem nominovat svoje kandidáty. Definitivní pořadí kandidátů musí vzniknout po dohodě s případnými partnery, ale to je ještě velice předčasné,“ uzavírá Martin Netolický.