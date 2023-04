Davové šílenství v Pardubicích, na sedmé semifinále chce každý. Hned vyprodáno!

Utkání pod širým nebem. To by se teď šiklo pardubickým fanouškům. Před sedmi lety totiž zavítalo na plochodrážní stadion ve Svítkově 17 140 diváků. Jenže sedmé utkání semifinálové série jejich miláčků s Třincem se hraje v enteria areně, která má kapacitu jen 10 194 diváků. V tom případě opravdu platí slovo jen. Zájem o rozhodující duel je totiž enormní. A to je ještě tento přívlastek měkkým vyjádřením, co se ve středu večer dělo…

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fanoušci na hokejovém utkání extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Oceláři Třinec v pardubické enteria areně. | Foto: Luboš Jeníček