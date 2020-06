Republiku v minulých dnech zasáhly intenzivní deště, které zvedly hladiny řek a na mnoha místech i na Orlickoústecku a v celém Pardubickém kraji komplikovaly situaci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Hasiči v kraji vyjížděli od pátku do neděle k více než 140 událostem. A jaké by měly být další kroky ve chvíli, kdy vás zasáhne povodeň? „Doporučujeme zkontrolovat stav obydlí, obrátit se na hygienika, je-li to třeba, informovat se o místech humanitární pomoci, řídit se pokyny odborníků při obnově studní a zdrojů pitné vody, kontaktovat pojišťovnu a pokud možno aktivně se zapojit při likvidaci následků povodní,“ doporučuje mluvčí hasičů Vendula Horáková.