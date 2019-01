Horní Třešňovec – Seriál závodů v požárním útoku Velká cena Ústeckoorlicka 2012 odstartoval v sobotu prvním kláním v Horním Třešňovci. Družstva hasičů a hasiček absolvují během tří měsíců celkem dvanáct soutěží, boje o titul mají vyvrcholit v září tradičně v Nekoři.

Vítězové letošního Hornotřešňovského poháru. | Foto: archiv pořadatele

Zahajovací soutěží letošní Velké ceny byl devátý ročník Hornotřešňovského poháru. Na start se v místním sportovním areálu postavilo celkem deset družstev žen a jednadvacet družstev mužů. V kategorii mužů startovalo mimo pořadí ještě družstvo z Horních Bojanovic a dorostenci z Dolní Čermné. „Soutěž se ve všech směrech povedla, vyšlo počasí, výkony byly víc než uspokojivé, vše nachystané se snědlo a vypilo," bilancoval závod za SDH Horní Třešňovec Petr Jirásek.

Skvělý výkon podalo mezi muži domácí „áčko", které vybojovalo první místo. Druhý skončil Turov, třetí byl Letohrad. Z družstev žen si prvenství připsal Letohrad-Červená, druhou příčku obsadily hasičky z Letohradu, třetí byly ženy z Dolního Třešňovce.

Radě Velké ceny Ústeckoorlicka předsedá opět Kamil Mikyska. „Závodníkům bych přál, aby dosahovali co nejlepších časů a pokud možno nedocházelo k žádným zraněním. Co se týče pořadatelů, aby jim jezdilo co nejvíce družstev. Na první soutěži jich bývalo víc. Důležité také je, aby nám vycházelo počasí," přál si na začátku nového ročníku Kamil Mikyska.

Seriál závodů letos nabízí jednu novinku: Velká cena má své vlastní webové stránky http://vcu.cekuj.net/. „Na této adrese budou uveřejňovány výsledky jednotlivých závodů, pozvánky a komentáře, stránky obsahují i diskuze závodníků a videa nejrychlejších pokusů z historie naší ligy ," dodal Kamil Mikyska.

Velká cena Ústeckoorlicka bude pokračovat dalším závodem 23. června, kdy se bude v Černovíře konat již XXI. ročník soutěže s mezinárodní účastí O černého výra.

Výsledky:

9. ročník

Hornotřešňovského poháru

Muži: (pořadí, dosažený čas, body v tabulce)

1. Horní Třešňovec A 22,12 20

2.Turov 22,24 17

3. Letohrad 22,86 15

Ženy:

1. Let. – Červená 22,44 12

2. Letohrad 24,85 10

3. Dolní Třešňovec 25,88 8

Součástí soutěže bylo také finále v netradičním požárním útoku nejlepších družstev o uzené kýty:

Výsledky finále mužů:

1. Bystřec – 21,70 s

Finále žen:

1. Letohrad-Červená – 28,71 s

Výsledky soutěže veteránů:

1. Dolní Třešňovec – 29,14 s

2. Horní Čermná – 31,83 s

3. Horní Třešňovec A – 32,64 s

V pivní štafetě se pilo 126 piv. Zúčastnilo se jí 95 mužů a 31 žen. Celkový čas: 24 minut 49,90 s, což znamená v průměru 11,82 s na jedno vypité pivo.

Seriál závodů - termíny:

9. 6. Horní Třešňovec

23. 6. Černovír

1. 7. Bystřec

7. 7. Dolní Třešňovec

14. 7. Červená

21. 7. Mladkov

28. 7. Česká Třebová

18. 8. Orlice

25. 8. Brandýs n. O.

1. 9. Lanškroun

8. 9. Lanšperk

15. 9. Nekoř