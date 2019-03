Hráči vstupují do kanceláře. Není ničím výjimečná – stůl, židle, několik starých skříní plných šanonů. Na mapě visící na stěně jsou červeně zakroužkovaná tři místa, nechybí ani květiny nebo věšák na kabáty. Místnost jako každá jiná, dokud se nezabouchnou dveře. Klíč zašramotí v zámku a hra začíná. V únikové hře musí lidé najít klíč, který je dostane z místnosti ven. Někdy se ale tento druh zábavy může vymknout kontrole a zábavná aktivita se změní v nebezpečí.

V tragédii se proměnila úniková hra v Polsku, kde se při požáru nedávno udusilo pět dívek. Chyběl tam únikový východ. Neštěstí odstartovalo kontroly provozoven také v České republice včetně našeho kraje. Hasiči už prověřili čtyři únikové hry v samotných Pardubicích. Další kontroly budou následovat.

„Žádný z kontrolovaných objektů neprošel bez problémů,“ řekl Aleš Janda z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Zmenšené únikové východy, chybějící kolaudace pro daný účel nebo chybějící revize na elektroinstalaci a elektrické spotřebiče. To jsou nejčastější nedostatky únikových her, které v nich zjistili krajští hasiči při probíhajících kontrolách. „Nejčastěji se zatím setkáváme s tím, že daný subjekt nemá danou provozovnu zkolaudovanou pro účely únikové hry. Dále to je chybějící revize na elektroinstalaci a elektrické spotřebiče. Některé otvory – zpravidla dveře – které původně sloužily pro únik osob, byly zmenšené v rámci simulace nějaké hry, což je špatně,“ upřesnil Janda.

Hasiči chtějí pravidla

Hasiči uvedli, že jim při kontrolách jde především o „vyhodnocení volného úniku osob z hrací místnosti do bezpečného prostoru a omezení používání potenciálních iniciačních zdrojů požáru“. Vedle toho kontrolují právě „papírový“ soulad užívání prostorů s kolaudačním účelem stavby a nedostatky nahlašují na stavební úřad. A chtěli by po ministerstvu pro místní rozvoj systémovou změnu, aby určilo pravidla pro kolaudace prostor pro tyto hry.

Někteří provozovatelé únikových her jsou ale z kontrol roztrpčeni. Byly podle nich neprofesionální, z hasičů prý čpěl despekt k únikovým hrám obecně a místo faktické kontroly se prý kontroloři hlavně hrabali za stolem v papírech a dokumentacích.

Provozovatelka kontrolu kritizuje

„Myslím, že kontroly lze provádět i příjemně, ale to rozhodně nebyl tento případ. Připomínalo mi to spíš hon na čarodějnice. Apriorním, osobním odporem k tomuto typu her se kontroloři u nás ani netajili, jeden z nich dokonce prohlásil, že by je všechny zavřel. Bylo to velmi neprofesionální,“ řekla provozovatelka jedné z kontrolovaných únikových her. Vzhledem k tomu, že kontrola ještě není uzavřená, nepřála si provozovatelka zveřejňovat své jméno, redakce jej však zná. Vadí jí, že kvůli jedné, ojedinělé a výjimečné tragédii se vylévá s vaničkou i dítě a nastolují se plošná opatření, která jdou často i proti principu hry. Podotkla, že po tragédii v Polsku přestala zavírat hlavní vchodové dveře z místnosti, takže v případě nebezpečí lze odejít.

„Jenže pak je zase problém, že ty dveře nesplňují velikostní normy únikového východu. Přitom stejnou velikost mají i dveře v kterémkoliv bytě. Nikdy sem nevpouštíme více jak pět lidí. Hasiči na nás ale uplatňují stejné normy jako pro únikové východy v obchoďáku, kde jsou však tisíce lidí,“ podotkla provozovatelka.