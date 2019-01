Litomyšl – Gastronomická pouť hospůdkami, ochutnávka svíčkové, soutěž o nejlepší bábovku… Litomyšl bude už podruhé oslavovat dobrým jídlem

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Milovníci dobrého jídla mají svůj svátek. V Litomyšli se již podruhé uskuteční Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Gurmáni budou ve svém živlu hlavně za týden, ale již nyní si užívají pouť za dobrým jídlem po místních hospůdkách.

„Gastronomická pouť odstartovala tento týden a probíhá až do příští soboty v mnoha zúčastněných restauracích. Oproti loňskému roku nám přibyly hospůdky z okolí, z Opatova a také z České Třebové," uvedla Barbora Krejčí ze Smetanovy Litomyšle. Kuchaři si dali na svých menu záležet a zaměřili se opět na českou kuchyni, která je velmi oblíbená. „Jedenáct hospod, na každý den jedna. To je výzva. Některá menu jsou opravdu krásná, přesně v duchu tradice a staročeské kuchyně. Někdo to naopak odfláknul a nabídne grilované steaky s hermelínem. Za to bych dal klidně diskvalifikaci, protože to je jen snaha si přihřát polívčičku na jinak jistě pracně zorganizované akci. Nicméně Hvězda, Bohém, Zběhlík, Klášter, Faltus, ale i třeba menší podniky jako Veselka nebo Liďák vypadají zajímavě," podotkl Tomáš Suchý.

Pivečko

Strávníky překvapují nejen netradiční chutě. „Díky obědu v rámci Gurmánské pouti nyní vím, že ve Hvězdě „číšníkuje" bývalý výčepní plzeňské restaurace a jeho hladinka je jak z pražského lokálu. Jen škoda, že takové čepování piva v Litomyšli nepatří k samozřejmostem a číšník donesl správně načepované pivo skoro s obavou, že budu vyžadovat na venkově stále nepochopitelně oblíbenou tradiční čepici. Jídlo bylo výtečné. Voňavá rybí polévka, králičí stehno ideální konzistence se skvělou omáčkou a překvapivou, nicméně skvělou přílohou – rýží," popsal svůj zážitek Jan Pikna.

Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii podle Magdaleny Dobromily Rettigové. V duchu tohoto motta se letos ponesou gastronomické slavnosti v Litomyšli. Potrvají i celý příští týden a vyvrcholí v sobotu. Po holdu M. D. Rettigové u jejího pomníku projde městem slavnostní průvod. „Ve stáncích nabídnou kuchaři vybraných restaurací poctivou českou kuchyni, mimo jiné též degustační porce soutěžní svíčkové na smetaně," sdělila Barbora Krejčí. Prostor dostane také mezinárodní kuchyně. „Japonský kuchařský tým svou účastí poděkuje Litomyšlanům za projevenou solidaritu po ničivém zemětřesení v Japonsku. Na oplátku kuchařský mistr z pódia předvede přípravu pravého sushi, zatímco ostatní kuchaři nabídnou ve svých stáncích degustaci méně známých tradičních japonských pokrmů," dodala Barbora Krejčí.

Guláš i sushi

Oblíbené jsou i slovenské speciality, ty lidé ochutnají v Salaši u Franka. Dobré sýry nabídnou Holanďané a nebude chybět ani ukrajinská kuchyně. Do akce se také mohou zapojit kuchaři a hospodyně z řad veřejnosti. „Pečete-li všemi opěvovanou bábovku, neváhejte ji vzít s sebou. Ve stánku Sboru paní a dívek se o ni dobře postarají a bude-li ze všech nejlepší, nejkrásnější či nejchutnější, tak si za ni odnesete i hezkou odměnu," vyzývá Barbora Krejčí. Lidé si také na slavnostech vyzkoušejí dekorativní vyřezávání ovoce nebo jak správně a bezpečně otevírat ústřice. Pro nejmenší kuchtíky bude připravena školička vaření. Však Magdalena již byla v sedmi letech zkušenou kuchařkou. Celým dnem návštěvníky provede energická dvojce Filip Sajler a Ondřej Slanina, známé televizní tváře s vášní pro dobré jídlo. Zároveň s Gastrofestivalem bude probíhat oblastní kolo Mistrovství České republiky v přípravě kotlíkového guláše na Toulovcově náměstí.

Jídlo zavoní i na zámku. V Evropském školicím centru pro děti připravili zdobení „(vy)pečených Magdalenek" a vařeček. Večer v rámci výstavy fotografií Na čem (se) smaží Indonésie proběhne ochutnávka indonéské kuchyně.

Pozor, pozor! Podává se husička

Gastroslavnosti stejně jako vloni vyvrcholí v neděli v pravé poledne na Smetanově náměstí společným obědem. Podávat se bude pečená husička s variací knedlíků a zelí. „Stravenku" na oběd pod širým nebem je nutné zakoupit do středy 15. května, aby kuchaři věděli, kolik husiček mají připravit. Poukaz je možné objednat na webu gastroslavností nebo zakoupit v informačním centru v Litomyšli, a to jak na náměstí, tak i na zámku. K dobré náladě a tanci bude 19. května na náměstí hrát poberounská hudební skupina Třehusk, představí se dětský Lidový soubor Heblata a Dechový orchestr ZUŠ Litomyšl.

Co ochutnáte při pouti gurmánů

•Terinka z uzeného kolena s cibulovou marmeládou

•Dušený hovězí pupek podávaný s cuketovým zelím, domácí bramborový knedlík se škvarky

•Marinované jahody v portském víně se zeleným pepřem a zakysanou smetanou

•Polévka z hovězí oháňky s žemlovými knedlíčky a ošlejchem

•Filety z litomyšlského pstruha s houbovým kubou a kuřecí šťávou

•Konfitovaný vepřový bůček glazovaný medem a černým pivem s pečeným tymiánovým zelím a domácím bramborovým knedlíkem

•Staročeská krémová kulajda s houbami a čerstvým koprem

•Rumové pralinky v bramborovém těstíčku s horkými malinami a smaženou zmrzlinou

•Pivní polívka s chlebem (tak nazvaná gramatyka)

•Kuře pečené se žemlovou nádivkou a zahradním šťovíkem, brambory s libečkem, hlávkový salát s kyselou smetanou

•Jemná drůbeží paštička