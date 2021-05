„Uchazeči mají letos jen didaktický test z českého jazyka a matematiky, nic víc. Hygienička Armády České republiky zrušila fyzické testy. Bude to chybět, ale nic s tím nenaděláme,“ řekl Zdeněk Macháček, velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Důvodem zákazu fyzických testů je obtížné splnění hygienických podmínek fyzických zkoušek adeptů při nynějších koronavirových opatřeních.

Macháček počítá, že se vše ukáže v prvním ročníku, kdy přijde síto mezi studenty a uvidí se, kdo na vojenskou školu má a kdo ne. Maskáče jsou totiž jen pro ty nejlepší. „Každý rok někteří studenti odejdou z prvního ročníku. A nejde jen o fyzickou zdatnost, ale také o češtinu a další vědomosti, nezvládají vyučování. Nemůžeme je rok doučovat učivo ze základní školy. Někteří nejsou zvyklí se učit, nemají to v sobě,“ vysvětlil Macháček.

Otázkou také je, jak moc se na studentech podepíše rok v covidu, bez tělocviku a na distanční výuce. „Nemám obavy, že by to bylo kvůli covidu horší. Výuka probíhala distančně, některé školy to pojaly velmi dobře, jiné hůř,“ dodal velitel.

Zájem o vojenskou školu v Moravské Třebové je tradičně velký, hlásí se sem žáci z celé republiky. Letos přijali přes 600 přihlášek. Maskáče ale oblékne jen 120 studentů v Moravské Třebové a 30 v nové pobočce v Sokolově.