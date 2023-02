Fronta jak na banány. Tisícovka k výročí rozdělení měny šla v Hradci na dračku

Stovky metrů dlouhá fronta se ve středu ráno vinula od pobočky České národní banky v Hradci Králové. Důvod byl jediný. Je to třicet let, co česká a slovenská měna nahradila dřívější československou korunu, a při té příležitosti Česká národní banka vydala omezenou edici tisícikoruny s přítiskem v podobě bankovkového kolku a výročního loga. V hradecké pobočce banky byl o ni zájem obrovský.

Stovky metrů dlouhá fronta čekala na tisícikorunu k třicátému výročí vzniku České republiky před královéhradeckou pobočkou ČNB. | Foto: Deník/Jiří Fremuth