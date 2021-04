FOTOGALERIE, VIDEO: Jak roste dálnice D35 z Opatovic na Vysoké Mýto

Přinášíme bohatou fotogalerii a video z výstavby dálnice D35 z Opatovic nad Labem do 13 kilometrů vzdálených Časů, odkud bude dál pokračovat na Vysoké Mýto a Mohelnici, kde se napojí na starší úsek D35 do Olomouce. Úsek do Časů, který by už částečně mohl ulevit Hradci i Pardubicím od tranzitní dopravy na Moravu, bude zprovozněn v prosinci letošního roku.