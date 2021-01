V následujícím týdnu bude zdravotníkům a záchranářům aplikováno celkem 588 prvodávek. Druhou dávku obdrží tito zdravotníci poté, co uplyne minimálně 21 dní.

V deset hodin se v Multioborovém pavilonu Pardubické nemocnice shromáždili první předem nahlášení zájemci o očkování proti onemocnění Covid-19. Právě zde totiž vzniklo první očkovací centrum v Pardubickém kraji. Vakcíny dorazily do Pardubické nemocnice oproti plánovanému termínu už včera odpoledne a byly postupně rozmrazeny na teplotu vhodnou pro aplikaci očkovací látky. Zatím jsou určeny pouze pro zdravotnický personál.

Prvním, kdo byl v Pardubickém kraji očkován, byl primář ARO oddělení Pardubické nemocnice Jiří Pařízek, který je zároveň krajským koordinátorem intenzivní péče. „Po ve všech směrech intenzivním roce s covidem-19 je pro nás vakcína příslibem, že by se věci mohly začít postupně vracet do normálu. Pravděpodobně náš čeká ještě několik měsíců práce ve složitých podmínkách, ale v dáli začíná probleskovat ono tolik očekávané světlo na konci tunelu,“ uvedl primář Pařízek.

V pořadníku čekatelů je aktuálně více než 900 zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje a přes 190 zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. V průběhu ledna mají do kraje doputovat další ampule s vakcínou, a to ve čtyřech závozech.

Do konce ledna 8000 dávek

„Nemocnice připravila vakcinační plán pro současnou fázi očkování. Do konce ledna se do Pardubického kraje dostane více než 8000 dávek vakcíny, jimiž budou postupně očkovány zástupci prioritních skupin. Materiál počítá i s pravidly pro očkovací centra a ambulance v Pardubickém kraji, která by měla v příštích měsících vznikat nejen v nemocnicích,“ řekl Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje.

Vedle Pardubického kraje začalo dnes očkování také v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji, celkem jde o dnes o vakcíny pro 23 tisíc lidí. První, vánoční dodávka zhruba 10.000 dávek se rozdělila mezi nemocnice v Praze, na jižní Moravě a v Moravskoslezském kraji, poté následoval Ústecký kraj. Ve zbylých regionech začnou s vakcinací začátkem příštího roku.

Podle hejtmana Martina Netolického je vznik očkovacích center a systém očkování úkolem pro příští dny a týdny. "Dávek je na náš půlmilionový kraj mizivé množství. Jen na Zdravotnické záchranné službě bude vakcína podána celkem 185 osobám a v Nemocnicích Pardubického kraje téměř tisícovce zdravotníkům. I v lednu má dorazit nevalné množství vakcín, přibližně 5 tisíc," uvedl hejtman.

„Ihned v pondělí zahajujeme první jednání o systému očkovacích center tak, abychom byli připraveni na postupné dodávky vakcín do našeho regionu, a to nejen pro zdravotníky, ale postupně také pro další skupiny včetně zaměstnanců v sociálních službách, praktických lékařů, ohrožených skupin obyvatelstva a samozřejmě také na očkování široké veřejnosti. Bohužel od státu máme v tuto chvíli minimum informací, a proto chceme být v našem kraji připraveni,“ dodal hejtman Netolický s tím, že v úterý bude o dalším postupu jednat Asociace krajů ČR a ministrem zdravotnictví Janem Blatným.

Očkování obyvatel Pardubického kraje bude závislé od spuštění rezervačního systému pro veřejnost, ke kterému by mělo dojít v průběhu měsíce ledna.

„V první, tzv. centralizované etapě, budou očkováni mimo zdravotnický personál a hospitalizované osoby, také další ohrožené skupiny obyvatelstva. Během měsíce března až dubna bude spuštěno decentralizované očkování, které bude umožňovat aplikaci i dalších druhů vakcín v ordinacích praktických lékařů,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková a dodala, že státem připravovaný rezervační systém si bude sám vyhodnocovat ohrožené skupiny obyvatel a určovat pořadí očkování.